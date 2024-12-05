Çin, Tayvan'a Silah Satışına Karşı ABD'li Şirketlere Yaptırım Uygulayacak

Çin yönetimi, egemenlik ihtilafı yaşadığı Tayvan'a ABD'nin silah satışına aracılık eden 13 Amerikan savunma sanayi şirketine ve 6 yöneticisine yaptırım uygulayacağını duyurdu.

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Tayvan'a gerçekleştirdiği yeni silah satışının, "tek Çin" ilkesine ve iki ülke arasındaki ilişkilerin temelini oluşturan Üç Ortak Bildiri'ye aykırı olduğunu belirtti. Açıklamada, bu satışın Çin'in iç işlerine müdahale olarak değerlendirildiği ve ülkenin egemenlik ile toprak bütünlüğü için bir tehdit oluşturduğu vurgulandı.

Bakanlık, Yabancı Yaptırımlara Karşı Koyma Yasası çerçevesinde 13 şirket ve 6 yöneticinin yaptırımlara tabi tutulacağını açıkladı. Yaptırım listesinde yer alan şirketler arasında Teledyne Brown Engineering, BRINC Drones, Rapid Flight LLC ve Raytheon gibi dev isimler bulunuyor.

Söz konusu yaptırımlar, bu şirketlerin ve kişilerin Çin'deki menkul ve gayrimenkul varlıklarının dondurulmasını içerecek şekilde, bu kişi ve kurumlarla iş birliği, alışveriş ve diğer etkinliklerin yasaklanmasını kapsıyor.

Ayrıca belirtmek gerekir ki, ABD Dışişleri Bakanlığı, en son 29 Kasım'da Tayvan'a F-16 yedek parçaları, elektronik taramalı aktif dizin radar sistemi ve mobil abone ekipmanı taktik iletişim sisteminin satışına onay verdi. Bu, Başkan Joe Biden liderliğindeki hükümetin Tayvan'a onayladığı 18. askeri satış olarak kayıtlara geçti.

Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip olsa da, Çin yönetimi burayı kendi topraklarının bir parçası olarak kabul etmekte ve resmi ilişkileri ile silah satışlarını engellemeye çalışmaktadır.