Çin, Tayvan'a Silah Satışına Yaptırım Uygulayacak

Çin'den Tayvan’a Silah Satışı Üzerine Yaptırım

Çin hükümeti, Tayvan'a yapılan ABD silah satışlarının ardındaki Amerikan savunma şirketlerine yönelik yaptırım kararı aldı. Pekin yönetimi, egemenlik ihtilafı içerisinde olduğu Tayvan'a silah satışına aracılık ettikleri iddiasıyla 9 Amerikan savunma sanayi şirketine yaptırım uygulayacak.

ABD'nin Silah Satışlarına Tepki

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, düzenlediği basın toplantısında ABD'nin Tayvan’a yönelik silah satışlarının "tek Çin" ilkesine ve ikili ilişkilerin temelini oluşturan Üç Ortak Bildiriye aykırı olduğunu belirtti. Ayrıca, bu satışların Çin'in güvenliğine tehdit oluşturduğunu ve Tayvan Boğazı'ndaki istikrarı zedelediğini vurguladı.

Yaptırım Uygulanan Şirketler

Yapılan açıklamaya göre, yaptırım uygulanacak şirketler arasında Sierra Nevada Corporation, Stick Rudder Enterprises LLC, Cubic Corporation, S3 AeroDefense, TCOM, TextOre, Planate Management Group, ACT1 Federal ve Exovera yer almaktadır. Bu şirketlerin Çin’deki mal varlıkları dondurulacak ve yerel şahıslar ve kurumlarla işbirliği yapmaları yasaklanacak.

ABD'nin Son Askeri Satışları

ABD Dışişleri Bakanlığı, en son 17 Eylül'de Tayvan’a, 228 milyon dolarlık havacılık bağlantılı ürün ve hizmetleri içeren askeri satış onayı verdi. Bu, ABD Başkanı Joe Biden liderliğindeki yönetimin Tayvan'a onay verdiği 16. askeri satış olarak kaydedildi. Geçtiğimiz yıl da, Tayvan'a 1,1 milyar dolarlık silah satışına aracılık eden Boeing Defense ve Raytheon şirketlerinin yöneticilerine yaptırımlar uygulanmıştı.

Tayvan'ın Mevcut Durumu

Tayvan, 1949 yılında Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulmasından bu yana fiili bağımsızlığa sahip olmuştur. Ancak Pekin, bu durumu kabul etmemekte ve "tek Çin" ilkesini savunarak, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile resmi ilişki kurmasına karşı çıkmaktadır.