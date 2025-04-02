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Çin, Tayvan Boğazı'nda Askeri Tatbikata Başladı

Çin ordusu, Tayvan Boğazı'nda 'Boğaz Tufanı 2025/A' adlı askeri tatbikata başladı. Tatbikat, ada çevresini kapsıyor.

Yayın Tarihi: 02.04.2025 04:40
Güncelleme Tarihi: 02.04.2025 04:40
Çin, Tayvan Boğazı'nda Askeri Tatbikata Başladı

Çin, Tayvan Boğazı'nda Askeri Tatbikata Başladı

Çin ordusu, egemenlik ihtilafı yaşadığı Tayvan ile ana karası arasındaki Tayvan Boğazı'nda kapsamlı bir askeri tatbikat gerçekleştirdi. Çin Halk Kurtuluş Ordusunun (ÇHKO) Tayvan bölgesinden sorumlu Doğu Cephesi Komutanlığı Sözcüsü Albay Şı Yi, "Boğaz Tufanı 2025/A" adlı tatbikatın, Tayvan Boğazı'nın orta ve güney bölgelerinde yapıldığını kaydetti.

Tatbikatın Amacı ve Kapsamı

Albay Şı, tatbikatın "tanımlama ve doğrulama, uyarı ve püskürtme, müdahale ve alıkoyma" konularına odaklandığını vurguladı. Bu tatbikatın, birliklerin bölgedeki operasyonel yeteneklerini test etme amacı taşıdığı belirtildi.

Çin ordusunun önceki gün başlattığı tatbikatın, Kara, deniz, hava ve roket kuvvetlerinin katılımıyla yapılan "deniz-hava muharebe hazırlığı devriyeleri, kapsamlı üstünlüğün ele geçirilmesi, deniz ve kara hedeflerine saldırılar" gibi konulara da odaklanacağı belirtilmektedir.

Askeri Hareketlilik

Tayvan Savunma Bakanlığı, dün akşamdan bu sabah saatlerine kadar Tayvan Adası'nın çevresinde 76 askeri hava aracı ve 19 gemi tespit edildiğini açıkladı. Hava araçlarının 37'sinin Tayvan Boğazı'nı geçerek, Ada çevresinde askeri manevralara katıldığı bildirildi.

Ayrıca, Çin donanmasına ait 15 savaş gemisi ile Sahil Güvenlik'e ait olduğu tahmin edilen 4 resmi gemi de bölgede tespit edildiği ifade edildi.

Tayvan ile Çin Arasındaki Anlaşmazlık

Çin, 1949 yılından bu yana Tayvan'ı kendi topraklarının bir parçası olarak görmekte ve bu bölgedeki askeri varlığına karşı çıkmaktadır. Tayvan ise fiili bağımsızlık sürdürmektedir. Son yıllarda, Pekin yönetimi, Ada'nın yeniden birleştirilmesi için güç kullanma olasılığını açıkça belirtmiştir.

Çin, Tayvan Boğazı'nı kendi kara suları olarak görmekte ve yabancı donanmaların bölgedeki faaliyetlerini gerginliğe yol açıyor olarak adlandırmaktadır.

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