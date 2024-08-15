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Çin, Tayvan Sorununu Japonya İçin Kırmızı Çizgi Olarak Tanımladı

Çin, Tayvan sorununu Japonya'nın aşmaması gereken kırmızı çizgi olarak nitelendirirken, Tayvan'dan güvenlik işbirliği çağrısı yapıldı.

Yayın Tarihi: 15.08.2024 12:31
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 12:31
Çin, Tayvan Sorununu Japonya İçin Kırmızı Çizgi Olarak Tanımladı

Çin: Tayvan Sorunu Japonya İçin Kırmızı Çizgi

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, Tayvan meselesinin Pekin'in hayati çıkarları arasında yer aldığını ve bu konunun Çin-Japonya ilişkilerinin siyasi temelini etkilediğini belirtti. Lin, mevcut durumun Japonya tarafından dikkate alınması gerektiğini ifade etti.

Dışişleri Bakanının Açıklamaları

Lin, günlük basın toplantısında "Tek bir Çin olduğu ve Tayvan'ın Çin topraklarının ayrılmaz bir parçası" olduğunu tekrarladı. Ayrıca, diplomatik ilişki kurduğu ülkelerin Tayvan ile resmi etkileşimini kesinlikle reddetti ve bu nedenle Japonya'yı sert bir şekilde protesto ettiklerini vurguladı. Lin, "Japonya, Tayvan'ı yarım yüzyıl boyunca sömürge olarak yönetti ve Çin halkına karşı tarihsel sorumlulukları var" şeklinde konuştu.

Tayvan'dan Güvenlik İşbirliği Çağrısı

Tayvan Dışişleri Bakanı Lin Chia-lung, Japonya'nın eski Savunma Bakanı Shigeru Ishiba liderliğindeki heyetle Taipei’de bir araya geldi. Lin, iki ülke arasında daha yakın güvenlik işbirliği çağrısında bulunarak, "Acil durumlar için bir diyalog mekanizması kurulmasını öneriyorum" dedi. Ancak, bu süreçte uluslararası güvenlik durumuna yönelik farkındalığın artması gerektiğinin altını çizdi.

Çin-Tayvan Anlaşmazlığı ve Tarihi Arka Plan

Çin'in tayin edici bir dönüm noktası, 1949 yılında iç savaşın sona ermesiyle yaşandı. Mao Zıdong'un liderliğindeki komünist güçlerin galip gelmesiyle kurulan Çin Halk Cumhuriyeti, kaybeden milliyetçiler tarafından Tayvan'da "Çin Cumhuriyeti" olarak anılan geçici bir hükümete ev sahipliği yaptı. O tarihten bu yana Tayvan, fiilen bağımsız bir yönetim sürdürmekte ve bu durum, Çin ile olan ilişkilere yansımaktadır.

Son yıllarda Pekin yönetimi, Tayvan üzerindeki askeri baskıyı artırarak, yeniden birleşme hedefindeki kararlılığını gösterdi. Bu bağlamda, Çin yönetimi güç kullanımını da dışlamadığı sinyalini vermektedir.

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