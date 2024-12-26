DOLAR
35,25 -0,06%
EURO
36,6 -0,65%
ALTIN
2.977,44 -0,5%
BITCOIN
3.365.185,39 3,63%

Çin, Tibet'te Dünya'nın En Büyük Hidroelektrik Barajını İnşa Edecek

Çin, Tibet Özerk Bölgesi'nde, dünyanın en büyük hidroelektrik barajı için çalışmalara başladı. Proje, yıllık 300 milyar kWh elektrik üretecek.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 12:58
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 12:58
Çin, Tibet'te Dünya'nın En Büyük Hidroelektrik Barajını İnşa Edecek

Çin, Tibet'te Dev Hidroelektrik Projesine Start Verdi

Çin, Tibet Özerk Bölgesi'nde dünyanın en büyük hidroelektrik barajını inşa etmek için hazırlıklara başladı. Ülkenin resmi haber ajansı Xinhua'nın bildirdiğine göre, baraj, Himalayalar'ın doğusunda, Yarlung Tsangpo Nehri'nin aşağı boylarında inşa edilecek.

Projenin Detayları ve Kapasitesi

Baraj, Tibet Platosu'nun zorlu arazisinde, 50 kilometrelik bir mesafede 2 bin metreden fazla irtifa değişimi olan bir bölgede oluşturulacak ve bu noktada derin bir kanyon ortaya çıkaracak. Yapımının tamamlanmasıyla birlikte, yılda yaklaşık 300 milyar kilovatsaat elektrik üretmesi beklenen bu proje, şu anda Çin'in ve dünyanın en büyük hidroelektrik santrali olan Üç Vadi Barajı'nın üç katından fazla bir kurulu kapasiteye sahip olacak.

Dünyanın En Pahalı Altyapı Projesi

Yapım maliyetinin 1 trilyon yuana (yaklaşık 137 milyar dolar) mal olacağı tahmin edilen bu baraj, açık ara ile dünyanın en pahalı altyapı projesi olma unvanını elde etmeye hazırlanıyor. Dağlık ve zorlu arazide inşa edilecek olan bu baraj, mühendislik açısından ciddi zorluklar içerecek.

Teknik Zorluklar ve Enerji Potansiyeli

Barajın inşası için, Namcha Barwa DağıÇin'in yeşil ve düşük karbon dönüşümüne katkıda bulunması hedefleniyor.

Henüz barajın tam konumu ve inşa tarihine dair bilgiler açıklanmadı.

İLGİLİ HABERLER

Yüzde 30 asgari ücret zammından nasibini aldı! Ödemeler 1 Ocak’ta uçuşa geçecek

Asgari Ücret Artışıyla O Maaşlar da 10.000 TL'ye Çıkıyor!

Çalışanlara Müjde: Yüzde 20 Zam ve Saat Başına 40 TL Artış!

2025 Yılına Girerken Şok Zam: Cezalar Yüzde 43,93 Artıyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Uraloğlu, Azerbaycanlı Mevkidaşı Nebiyev ile Uçak Kazası Üzerine Görüştü
2
Müteahhit Yeterlilik Kriterleri Resmi Gazete'de Yayınlandı
3
Merkez Bankası Faiz İndirdi: Politika Faizi Yüzde 47,50'ye Düşürüldü
4
Adıyaman'da Gerçekleştirilen Rehine Kurtarma Tatbikatı Dikkat Çekti
5
122 Yaşındaki Emşe Aslan, Osmanlı Dönemindeki Güvenli Yaşamı Anlatıyor
6
İBB, 6 Kreşin Toplu Açılışını Gerçekleştirdi
7
TBMM Genel Kurulu Toplanamadı: Yeni Toplantı Tarihi Belirlendi

Yeni Yılda Kredi Faiz Oranları Değişiyor! Ev Alma Hayali Gerçek olacak

ÖTV Muafiyetli Araç Alımları İçin Yeni Düzenlemeler! Süre Uzatıldı

Çalışanlara Müjde: Yüzde 20 Zam ve Saat Başına 40 TL Artış!

Resmi Gazete'de ÖTV Zammı Onaylandı: Yüzde 12.5 Artış Uygulanacak

Emekli zammı asgari ücret zammı ile aynı zammı mı alacak? O açıklama da geldi

2025 Yılına Girerken Şok Zam: Cezalar Yüzde 43,93 Artıyor!

Temmuz'da Asgari Ücrete Zam Kapıda! O Önemli Sinyal Verildi

Asgari Ücret Artışıyla O Maaşlar da 10.000 TL'ye Çıkıyor!

Yüzde 30 asgari ücret zammından nasibini aldı! Ödemeler 1 Ocak’ta uçuşa geçecek

2025 Asgari Ücret Zamı Sonrası Yemek Parası Artacak!

ÖTV muafiyet kapsamı genişledi! Aracı olan devletten ÖTV muafiyet teşviği geliyor

BDDK'dan Kredi Kartlarında Şifre Kısıtlaması: Yeni Dönem Başlıyor!