Çin, Tibet'te Dünya'nın En Büyük Hidroelektrik Barajını İnşa Edecek

Çin, Tibet'te Dev Hidroelektrik Projesine Start Verdi

Çin, Tibet Özerk Bölgesi'nde dünyanın en büyük hidroelektrik barajını inşa etmek için hazırlıklara başladı. Ülkenin resmi haber ajansı Xinhua'nın bildirdiğine göre, baraj, Himalayalar'ın doğusunda, Yarlung Tsangpo Nehri'nin aşağı boylarında inşa edilecek.

Projenin Detayları ve Kapasitesi

Baraj, Tibet Platosu'nun zorlu arazisinde, 50 kilometrelik bir mesafede 2 bin metreden fazla irtifa değişimi olan bir bölgede oluşturulacak ve bu noktada derin bir kanyon ortaya çıkaracak. Yapımının tamamlanmasıyla birlikte, yılda yaklaşık 300 milyar kilovatsaat elektrik üretmesi beklenen bu proje, şu anda Çin'in ve dünyanın en büyük hidroelektrik santrali olan Üç Vadi Barajı'nın üç katından fazla bir kurulu kapasiteye sahip olacak.

Dünyanın En Pahalı Altyapı Projesi

Yapım maliyetinin 1 trilyon yuana (yaklaşık 137 milyar dolar) mal olacağı tahmin edilen bu baraj, açık ara ile dünyanın en pahalı altyapı projesi olma unvanını elde etmeye hazırlanıyor. Dağlık ve zorlu arazide inşa edilecek olan bu baraj, mühendislik açısından ciddi zorluklar içerecek.

Teknik Zorluklar ve Enerji Potansiyeli

Barajın inşası için, Namcha Barwa DağıÇin'in yeşil ve düşük karbon dönüşümüne katkıda bulunması hedefleniyor.

Henüz barajın tam konumu ve inşa tarihine dair bilgiler açıklanmadı.