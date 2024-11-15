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Çin Tiencou-8 Kargo Mekiniyle Uzay İstasyonu'na İkmal Görevi Gerçekleştirdi

Çin, Tiengong Uzay İstasyonu'na Tiencou-8 kargo mekiğini başarıyla göndermiştir. İkmal seferi, taykonotların ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 19:30
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 19:30
Çin Tiencou-8 Kargo Mekiniyle Uzay İstasyonu'na İkmal Görevi Gerçekleştirdi

Çin, Tiencou-8 Kargo Mekini Uzaya Gonderdi

Çin, Dünya yörüngesinde bulunan Tiengong (Gök Sarayı) Uzay İstasyonu'na ikmal seferi için 'Tiencou-8' kargo mekiğini başarıyla gönderdi. Çin İnsanlı Uzay Seferleri Ajansından yapılan açıklamaya göre, mekiğin 'Long March-7 Y9' roketi kullanılarak Haynan Adası'ndaki Vınçang Uzay Aracı Fırlatma Merkezi'nden fırlatıldığı belirtildi.

İkmal Seferinin Amaçları

Yeni taykonot ekibinin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla gerçekleştirilen bu ikmal seferi, uzay istasyonunun sürdürülebilirliği için hayati önem taşıyor. Daha önce, 30 Ekim'de uzay istasyonuna gönderilen taykonot ekibi için gerekli malzemelerin taşınması planlanıyor.

Tiengong Uzay İstasyonu Hakkında

Çin, Amerika Birleşik Devletleri'nin uzay araştırmaları konusundaki işbirliklerini yasaklaması ve Uluslararası Uzay İstasyonu programına katılımını engellemesi sonucunda kendi yörüngesel uzay istasyonunu kurma kararı almıştı. Tiengong istasyonu, bir çekirdek modül ve iki laboratuvar modülünden oluşuyor; ayrıca, bir uzay teleskobunun eklenmesi planlanıyor. İstasyon, Rusya’nın Mir Uzay İstasyonu model alınarak inşa edildi.

İstasyonun bileşenleri arasında, 29 Nisan 2021'de fırlatılan çekirdek modül 'Tienhı' (Göksel Uyum), 24 Temmuz 2022'de fırlatılan ilk laboratuvar modülü 'Vıntien' (Gökleri Aramak) ve 31 Ekim 2022'de fırlatılan ikinci laboratuvar modülü 'Mıngtien' (Gökleri Düşlemek) bulunmaktadır. Çekirdek modülün bu laboratuvar modülleriyle birleşmesiyle 'T' biçimindeki ana iskeletin kurulumu tamamlandı.

Gelecek Planları

'Şüntien' (Gökleri Dolaşmak) adlı uzay teleskobunun da ayrı bir modül olarak istasyona eklenmesi planlanmakta. Üç kişilik taykonot ekibi, dönüşümlü görev alarak istasyonda çalışmakta; personel ve ikmal malzemeleri, 'Şıncou' (Kutsal Gemi) mekikleri ile taşınırken, 'Tiencou' (Gök Gemisi) mekikleri ile ikmal malzemeleri gönderilmektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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