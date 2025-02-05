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Çin, Trump'ın Gazze'yi Devralma Planını Reddetti

Çin, Trump'ın Gazze'yi devralma ve Filistinlileri yerinden etme planına karşı çıkarak, Filistinlilerin yönetim hakkını vurguladı.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 11:46
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 11:46
Çin, Trump'ın Gazze'yi Devralma Planını Reddetti

Çin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'yi devralma planına karşı olduğunu duyurdu. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, Pekin'de düzenlenen basın toplantısında, "Filistin'i Filistinlilerin yönetmesinin savaş sonrası yönetimin temel ilkesi olması gerektiğine inanıyoruz," ifadelerini kullandı.

Lin, Gazze'de halkın zorla yerinden edilmesinin hedef alınmasına karşı olduklarını vurguladı ve tüm tarafların ateşkesi fırsat olarak görerek, savaş sonrası yönetimi doğru yola sokarak Orta Doğu'ya kalıcı barış getirmeleri gerektiğini belirtti.

Trump'ın Açıklamaları

Başkan Trump, önceki gün Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını açıkladı. Trump, bu süreçte patlamamış bombalar ve diğer silahlarla birlikte yıkılmış binaların temizlenmesinin sorumluluğunu üstleneceklerini ifade etti.

Trump, Gazze'nin büyük ölçüde yıkılmış olduğunu ve burada yaşayan Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelere yerleştirilmesinin daha iyi olacağını savundu. "ABD, Gazze Şeridi'ni devralacak ve orada bir iş yapacağız," diye belirtti.

Filistin Temsilcisinin Tepkisi

Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, Trump'ın Gazze halkını yerinden etme planına tepki gösterdi. Mansur, "Gazze bizim ülkemizin bir parçası, evimiz. Gazze halkını 'daha mutlu ve güzel bir yere' göndermek isteyenler, İsrail'deki ilk evlerine dönmelerine izin versin," şeklinde konuştu.

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