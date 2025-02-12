Çin, Trump'ın Gazze'yi Ele Geçirme Planına Karşı Çıktı

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan Trump'ın Planına Karşı Sert Tepki

Çin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'yi "devralma" ve buradaki Filistinlileri, Mısır ve Ürdün gibi komşu ülkelere yerleştirme planına karşıtlığını yineledi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Ciakun, Gazze'nin Filistinlilere ait ve Filistin topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğunu belirtti.

Uluslararası Topluma Çağrı

Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında Guo, "Gazze, Filistinlilere aittir ve Filistin topraklarının ayrılmaz parçasıdır. Filistin halkının zorla yerinden edilmesine karşıyız." ifadelerini kullandı. Çin'in Filistin halkının meşru ulusal haklarını kazanmasını desteklediğinin altını çizen Guo, Filistin'i Filistinlilerin yönetmesi ilkesinin savaş sonrası yapılanmanın temeli olması gerektiğini vurguladı.

Trump'ın Gazze İle İlgili Açıklamaları

Trump, 4 Şubat'ta Beyaz Saray’da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni "devralacağını" ve buraya "sahip olacağını" ifade etmişti. Gazze'nin artık tamamen bir yıkım alanı haline geldiğini belirten Trump, Gazze'deki Filistinlilerin Mısır ve Ürdün gibi komşu ülkelere gitmesinin daha iyi olacağını savunmuştu. Ayrıca, Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka seçeneklerinin olmadığını öne sürmüştü. Trump, Gazze'yi "Orta Doğu'nun Rivierası'na" dönüştürmeyi arzuladığını da dile getirmişti.