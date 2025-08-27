Çin, Trump'ın Nükleer Silahsızlanma Önerisini 'Makul Bulmadı'

Pekin: Nükleer politika ve stratejik ortam farklı

Çin yönetimi, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesinin Rusya ile yürüteceği nükleer silahsızlanma görüşmelerine Çin'in de katılması önerisini "makul bulmadığını" açıkladı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Ciakun, Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında yaptığı değerlendirmede, Çin'in nükleer kapasitesinin hiçbir suretle ABD'ninkiyle aynı seviyede olmadığını belirtti ve "Bizim nükleer politikamız ve stratejik güvenlik ortamımız tamamen farklı" dedi.

Guo, Çin'in nükleer silahlar konusunda "ilk kullanan olmama" politikasını benimsediğini ve nükleer stratejisinin öz-savunmaya odaklı olduğunu vurgulayarak, "Çin, nükleer gücünü daima ulusal güvenliğin gerektirdiği asgari seviyede tutuyor ve asla kimseyle silahlanma yarışına girmiyor" ifadelerini kullandı.

Sözcü ayrıca, dünyanın en büyük nükleer cephaneliğine sahip olan ABD'nin nükleer silahsızlanma konusunda asli sorumluluğu bulunduğuna dikkat çekti; ABD'nin cephaneliğinde ciddi ve büyük miktarda kesinti yapmasının, tam ve nihai nükleer silahsızlanma için uygun koşulları yaratması gerektiğini belirtti.

Donald Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya ve Çin ile nükleer silahsızlanmada işbirliği için çalıştıklarını söyleyerek, "Rusya bunu yapmak istiyor, bence Çin de bunu yapmak isteyecek" demişti.

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) verilerine göre, 2024 yılında Rusya 5 bin 580, ABD 5 bin 44 nükleer savaş başlığı ile en fazla nükleer silaha sahip iki ülke olurken, Çin'in savaş başlığı sayısının 600'ün biraz üzerinde olduğu tahmin ediliyor.