DOLAR
41,04 0%
EURO
47,69 0,33%
ALTIN
4.470,42 0,06%
BITCOIN
4.593.781,36 -0,53%

Çin, Trump'ın Nükleer Silahsızlanma Önerisini 'Makul Bulmadı'

Pekin, Trump'ın Çin'i ABD-Rusya nükleer müzakerelerine davet önerisini 'makul bulmadığını' açıkladı; Çin, nükleer kapasitesinin ABD ile eşit olmadığını vurguladı.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 18:44
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 18:44
Çin, Trump'ın Nükleer Silahsızlanma Önerisini 'Makul Bulmadı'

Çin, Trump'ın Nükleer Silahsızlanma Önerisini 'Makul Bulmadı'

Pekin: Nükleer politika ve stratejik ortam farklı

Çin yönetimi, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesinin Rusya ile yürüteceği nükleer silahsızlanma görüşmelerine Çin'in de katılması önerisini "makul bulmadığını" açıkladı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Ciakun, Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında yaptığı değerlendirmede, Çin'in nükleer kapasitesinin hiçbir suretle ABD'ninkiyle aynı seviyede olmadığını belirtti ve "Bizim nükleer politikamız ve stratejik güvenlik ortamımız tamamen farklı" dedi.

Guo, Çin'in nükleer silahlar konusunda "ilk kullanan olmama" politikasını benimsediğini ve nükleer stratejisinin öz-savunmaya odaklı olduğunu vurgulayarak, "Çin, nükleer gücünü daima ulusal güvenliğin gerektirdiği asgari seviyede tutuyor ve asla kimseyle silahlanma yarışına girmiyor" ifadelerini kullandı.

Sözcü ayrıca, dünyanın en büyük nükleer cephaneliğine sahip olan ABD'nin nükleer silahsızlanma konusunda asli sorumluluğu bulunduğuna dikkat çekti; ABD'nin cephaneliğinde ciddi ve büyük miktarda kesinti yapmasının, tam ve nihai nükleer silahsızlanma için uygun koşulları yaratması gerektiğini belirtti.

Donald Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya ve Çin ile nükleer silahsızlanmada işbirliği için çalıştıklarını söyleyerek, "Rusya bunu yapmak istiyor, bence Çin de bunu yapmak isteyecek" demişti.

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) verilerine göre, 2024 yılında Rusya 5 bin 580, ABD 5 bin 44 nükleer savaş başlığı ile en fazla nükleer silaha sahip iki ülke olurken, Çin'in savaş başlığı sayısının 600'ün biraz üzerinde olduğu tahmin ediliyor.

İLGİLİ HABERLER

Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

Bakanlık: 'DM9600' Reflektif Şeritler Acil Toplatılıyor

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt
2
Elazığ Karakoçan'da Kiracı-Ev Sahibi Kavgası: Darp Anı Kamerada
3
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, DSÖ Türkiye Temsilcisi Atatrah'ı Kabul Etti
4
Rutte'den NATO Üyelerine Çağrı: Savunma Sanayisi Üretimini Yüksek Tutun
5
Mersin Tarsus'ta Berdan Barajı'nda Sudan Kurtarılan Çocuk 16 Gün Sonra Hayatını Kaybetti
6
Beyoğlu'nda Seyyar Satıcının Müşteriye Aracıyla Çarpıp Kaçma Anı Kamerada
7
Şanlıurfa Haliliye'de İş Yerinde Yangın Hasara Yol Açtı

Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt

PTT'den Dev Yatırım Atağı: İstanbul, Ankara ve Afyonkarahisar'da Yüzbinlerce m² Satışa Çıkarıldı

Bakanlık: 'DM9600' Reflektif Şeritler Acil Toplatılıyor

Konya'da Ulaşıma Çifte Zam: Okul Servisi ve Toplu Taşıma Ücretleri Yükseldi

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi