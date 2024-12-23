Çin, Ukrayna Krizi için Barışın Dostları Grubuyla İşbirliğine Devam Edecek

Çin, Brezilya ile öncülük ettiği 'Barışın Dostları' grubundaki ülkelerle Ukrayna krizinin çözümü için çalışmalarına devam edeceğini duyurdu. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, yaptığı basın açıklamasında, 17 'Küresel Güney' ülkesi temsilcisinin grubun ikinci toplantısını New York'ta gerçekleştirdiğini belirtti.

Mao, toplantıya Türkiye, Cezayir, Güney Afrika ve diğer ülkelerden temsilcilerin katıldığını aktararak, eylül ayında bakanlar düzeyinde yapılan ilk toplantıda yayımlanan ortak bildiride, Küresel Güney ülkelerinin Ukrayna Savaşı ile ilgili endişelerini ilk kez dile getirdiklerini hatırlattı.

Toplantı Sonuçları ve Beklentiler

Grubun ikinci toplantısında katılımcıların, Ukrayna'daki güncel durum ile potansiyel gelişmeleri ele alarak, gerilimin tırmanmasından duydukları endişeyi paylaştıklarını ifade eden Mao, devletlerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, tüm uluslararası ihtilafların barışçıl çözüm ilkelerinin önemine dikkat çekti.

Mao, katılımcıların gerilimin düşürülmesi, çatışmanın tırmandırılmaması ve savaş sahasının genişletilmemesinin önemine vurgu yaptığını belirterek, çatışan tarafların diplomasi ve siyasi yollarla soruna yaklaşması gerektiğini ifade etti. Ayrıca, B.M. Şartı ve uluslararası hukuk çerçevesinde kapsamlı ve kalıcı bir çözüm bulunması çağrısı yapıldığını dile getirdi.

Çin'in Rolü ve Gelecek Çalışmalar

Mao, Çin'in, Küresel Güney ülkelerinin Ukrayna'da barış için yapıcı bir rol oynamasını desteklediğini ve erken bir barışın sağlanmasına pozitif katkı sunmak amacıyla grubun diğer üyeleriyle işbirliğine hazır olduğunu vurguladı.

'Barışın Dostları' grubunun, Çin ve Brezilya öncülüğünde, eylül ayındaki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu oturumu sırasında Türkiye, Endonezya, Mısır ve Güney Afrika'nın desteğiyle oluşturulduğu belirtildi. Grup, savaşa siyasi ve diplomatik yöntemlerle son verilmesi çağrısı yaparken, kalıcı barışın sağlanmasının gerektiğine dikkat çekiyor.