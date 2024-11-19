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Çin, Ukrayna-Rusya Savaşının Müzakerelerle Çözülmesini İstedi

Çin, Ukrayna-Rusya savaşının çözümü için müzakere çağrısında bulundu. Barışın sağlanmasında uluslararası toplumun rolüne vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 01:32
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 01:32
Çin, Ukrayna-Rusya Savaşının Müzakerelerle Çözülmesini İstedi

Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Yardımcısı Geng Shuang, Ukrayna-Rusya savaşının müzakereler yoluyla çözüme kavuşturulması gerektiğini ifade etti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK), İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy başkanlığında düzenlenen "Ukrayna" konulu oturumda Geng, Ukrayna ve Rusya arasındaki çatışmaların sürdüğünü, insani krizin ise daha da kötüleştiğini dile getirdi. Bu durumu, bölgeye yayılan etkileriyle birlikte vurguladı.

Geng, dünya genelindeki insanların barış arzusunun giderek arttığını ve bu çağrının daha yüksek sesle dile getirildiğini belirtti. "Ukrayna krizini değerlendiren uluslararası toplum, her türlü bölgeden giderek daha fazla müzakere yoluyla çözüme odaklanmakta ve barış için bastırmaktadır," dedi.

Uluslararası toplumun barış desteklemek için gerekli koşullarının arttığını ifade eden Geng, şunları kaydetti: "Tarih, askeri yöntemlerin kalıcı barışı getirmeyeceğini ve tüm çatışmaların sonunda müzakere masasında sona ereceğini bir kez daha kanıtlamıştır. Çatışmanın taraflarının siyasi irade göstermesi ve barış görüşmelerini başlatması önemlidir."

Geng, Çin'in Ukrayna-Rusya savaşı konusundaki tutumunun tutarlı, sağlam ve net olduğunu belirterek, Çin’in her zaman tüm ülkelerin egemenliğine saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı. "Krizlerin barışçıl yollarla çözülmesi yönündeki çabalar desteklenmelidir," diye ekledi.

Son olarak, Geng, Çin'in ilgili taraflarla iletişimi güçlendirmeye ve barışın daha erken sağlanması adına "aralıksız çabaları ve yapıcı rolünü" sürdürmeye hazır olduğunu belirtti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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