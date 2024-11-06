Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda Başbakan Li Çiang'ın Yüz Yüze Görüşmeleri

Çin Başbakanı Li Çiang, Şanghay'da Liderlerle Görüştü

Çin'in Şanghay şehrinde düzenlenen 7. Çin Uluslararası İthalat Fuarı sırasında, Başbakan Li Çiang, Malezyalı, Sırp, Özbek, Kazak ve Moğol mevkidaşlarıyla bir araya geldi.

Malezya ile Stratejik İşbirliği

Li, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile yaptığı görüşmede, iki ülkenin kalkınma stratejilerini uyumlu hale getirmeye ve yönetim deneyimlerini paylaşmaya istekli olduklarını ifade etti. Özellikle Malezya'nın doğu kıyısı eyaletlerini birbirine bağlayan Doğu Sahili Demiryolu Bağlantısı projesinin önemine dikkat çekti.

ASEAN Dönem Başkanlığı ve Koordinasyon

Malezya Başbakanı İbrahim, önümüzdeki yıl ülkesinin Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) dönem başkanlığını devralacağını hatırlatarak, bu fırsatı Çin ile bölgesel konularda daha fazla koordinasyon sağlamak için değerlendirmek istediklerini belirtti.

Serbest Ticaret ve İnovasyon

Li, Sırp mevkidaşı Milos Vucevic ile görüşmesinde, iki ülke arasındaki kalkınma stratejilerinin uyumunu güçlendirmek ve Çin-Sırbistan Serbest Ticaret Anlaşması'nın uygulanması için işbirliği yapacaklarını vurguladı.

Bağlantılılık Altyapısında Güçlendirme

Özbek Başbakanı Abdulla Aripov ile görüşen Li, bağlantılılık altyapısının güçlendirilmesine yönelik çağrıda bulundu ve iki ülkenin yükselen endüstrilerde işbirliğini artırması gerektiğini ifade etti.

Çin-Kazak İlişkilerinde Derinleşme

Kazakhstan Başbakanı Oljas Bektenov ile görüşmesinde, iki ülkenin dostane ilişkilerinin örnek teşkil ettiğini aktaran Li, kalkınma stratejilerinin uyumu için çalışmalara devam edeceklerini kaydetti.

Moğolistan ile İşbirliği İmkanları

Li, Moğolistan Başbakanı Luvsannamsrai Oyun-Erdene ile yaptığı görüşmede, iki ülke arasındaki işbirliği potansiyelinin artırılması gerektiğini vurguladı ve yüksek teknolojinin yanı sıra yeşil kalkınma alanındaki fırsatları değerlendireceklerini belirtti.

Bu önemli toplantılar, Çin'in uluslararası işbirliğini ve bölgesel ilişkilerini güçlendirmeye olan kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.