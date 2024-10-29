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Çin Uzay İstasyonu İçin Yeni Taykonot Ekibini Duyurdu

Çin, Tiengong Uzay İstasyonu'na göndereceği yeni taykonot ekibini ve fırlatma detaylarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 21:34
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 21:34
Çin Uzay İstasyonu İçin Yeni Taykonot Ekibini Duyurdu

Çin, Uzay İstasyonuna Yeni Taykonot Ekibini Tanıttı

Çin, Dünya'nın yörüngesinde bulunan Tiengong Uzay İstasyonu'na düzenleyeceği yeni insanlı sefer için taykonotlarını duyurdu. Bu sefer, "Şıncou-19" uzay mekiğiyle gerçekleştirilecek.

Şıncou-19 Fırlatılıyor

"Şıncou-19" uzay mekiği, yerel saatle 04:27'de fırlatılacak. Çin İnsanlı Uzay Programı Ajansı (CMSA) Direktör Yardımcısı Lin Şiçiang, basın toplantısında 3 kişilik taykonot ekibini tanıttı.

Taykonotlar ve Görevleri

Bu seferin komutanlığını üstlenecek olan 48 yaşındaki Cay Şücı, daha önce 2022'de gerçekleştirilen "Şıncou-14" seferiyle uzaya gitmişti. Diğer taykonotlar aynı zamanda ilk kez uzaya çıkacak olan Song Lingdong ve Vang Haozı. Her iki taykonot da 1990 doğumlu. Song, hava kuvvetlerinde pilotluk yaparken, Vang ise Çin Havacılık ve Uzay Bilimi ve Teknolojisi Şirketi'nde mühendislik deneyimi bulunuyor.

Uzayda Altı Ay Görev

Bu taykonot ekibi, uzayda 6 ay boyunca görev yapacak. Vang Haozı, Çin'in tek kadın uçuş mühendisi olma özelliği taşımasının yanı sıra, insanlı uzay seferlerinde yer alan üçüncü kadın taykonot olacak.

Tiengong Uzay İstasyonu

Çin, ABD'nin uzay araştırmalarındaki işbirliklerini engellemesi üzerine kendi uzay istasyonunu kurma kararı aldı. Tiengong Uzay İstasyonu, bir çekirdek ve iki laboratuvar modülünden oluşmakta olup, 29 Nisan 2021'de fırlatılan çekirdek modülü Tienhı (Göksel Uyum), 24 Temmuz 2022'de fırlatılan ilk laboratuvar modülü Vıntien (Gökleri Aramak) ve 31 Ekim 2022'de uzaya gönderilen ikinci laboratuvar modülü Mıngtien (Gökleri Düşlemek) ile inşa edildi.

Uzay istasyonunun tamamlanmasının ardından, "Şüntien (Gökleri Dolaşmak)" adı verilen bir uzay teleskobunun da bu istasyona eklenmesi planlanıyor. Taykonot ekibi, ikmal malzemeleri taşımak için "Tiencou (Gök Gemisi)" mekiklerini kullanacak.

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