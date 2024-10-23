Çin Uzay Programı Hedefte: Yabancı İstihbarat Uyarısı

Çin'den Uzay Programı Uyarısı

Çin'in Devlet Güvenliği Bakanlığı, vatandaşlarını ülkenin uzay programının yabancı istihbarat kuruluşlarının hedefi olduğuna dair uyardı. Yapılan açıklamada, yabancı ajanların bu alanda faaliyet gösteren bilim insanlarından önemli bilgiler sızdırmaya çalıştığı ifade edildi.

Bilgi Hırsızlığına Dikkat Çekildi

Bakanlığın resmi WeChat hesabından yapılan paylaşımda, bazı ülkelerin Çin'in en son araştırmalarını elde etmek için araştırmacıları ikna ve zorlamaya çalıştığı belirtiliyor. Ancak bu faaliyetleri gerçekleştiren ülkelerin isimleri veya detayları verilmiyor.

Ulusal Güvenlik Vurgusu

Ayrıca, Çinli ulusal güvenlik kuruluşlarının, "Çin aleyhine istihbarat faaliyeti yürüten yabancı istihbarat kuruluşlarına karşı etkin bir şekilde karşılık verildiği" duyuruldu. Uzay güvenliği konusunun, bir ülkenin geleceği ve kalkınmasının belirleyicisi olduğu vurgulandı.

Uzay Yarışında Yeni Bir Güç

Son yıllarda, Çin, uzay yarışında ABD ve Rusya'nın yanında yerini alıyor. Dünya yörüngesinde kurduğu Tiengong (Gök Sarayı) Uzay İstasyonu, Ay ve Mars keşif görevleri ile insanlı uzay seferleri, bu ülkenin iddialı adımları arasında yer alıyor.

2050 Vizyonu

Çin, geçtiğimiz hafta açıkladığı uzay programı stratejisi çerçevesinde, 2050 yılına kadar uzay biliminde ABD'yi geride bırakmayı hedefliyor. Uzaktan algılama uyduları, iletişim ve istihbarat amaçlı uyduların yanı sıra, BeiDou konumlama sistemi gibi alternatifler ile uzayda etkinliğini artırmayı planlıyor.

Bu çabalarla birlikte, Çin kendine yeterli bir uzay programı geliştirmek konusunda önemli bir mesafe katetti ve bu alandaki varlığını pekiştirerek lider olma hedefini sürdürmektedir.