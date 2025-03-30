Çin Uzaya İletişim Test Uydu Fırlattı

Çin, iletişim teknolojisi alanındaki testlerini daha da geliştirmek amacıyla yeni bir uyduyu uzaya gönderdi.

Çin ajansı Xinhua tarafından yapılan açıklamaya göre, uydu, Long March-7A taşıyıcı roketi ile Haynan Adası'ndaki Vınçang Uzay Fırlatma Merkezi'nden başarıyla fırlatıldı.

Uydu, planlanan yörünge konumuna yerleşti ve bu süreçte çok bantlı ve yüksek hızlı iletişim teknolojilerinin test edilmesi ve doğrulanması amacıyla kullanılacağı belirtildi.

Bu fırlatma, Long March serisi roketleriyle gerçekleştirilen 566'ncı başarılı taşıma görevi oldu.