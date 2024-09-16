Çin ve ABD Arasındaki Askeri İletişim Yeniden Başlatılıyor

Askeri İletişimde Yeni Bir Dönem

Çin ile ABD, iki yıl süren askıya alma döneminin ardından Savunma Politikası Eşgüdüm Görüşmeleri'ni yeniden başlatarak, askeri iletişimini güçlendirmek için önemli bir adım attı. Pekin'de düzenlenen bu yeni tur toplantıda, iki ülke heyetleri arasında çeşitli konularda görüş alışverişinde bulunuldu.

Pekin’deki Görüşmelerin İçeriği

14-15 Eylül tarihlerinde Çin Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, görüşmelerin önemli bir noktasının Tayvan ile Güney Çin Denizi üzerindeki gerilimler olduğu belirtildi. Pentagon, görüşmelere Michael Chase başkanlığındaki Amerikalı heyetin katıldığını duyurdu. Chase, Tayvan ve bölgedeki diğer meseleler üzerinde durduklarını ifade etti.

Geçmişteki Kapsamlı Gerginlikler

Eski ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin 2022 yılında Tayvan’ı ziyaret etmesi, Pekin’in sert tepkisine yol açmış ve bu iletişim kanallarının kapatılmasına neden olmuştu.

Yeniden Bir Araya Gelme Kararları

ABD Başkanı Joe Biden ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 15 Kasım 2023'te APEC Zirvesi sırasında askeri iletişimi yeniden tesis etme konusunda görüş birliğine varmışlardı. Bunun ardından Amerikan Genelkurmay Başkanı Charles Quinton Brown Jr ve Çinli mevkidaşı Liu Cınli arasında 21 Aralık 2023 tarihinde bir görüşme gerçekleşti.

Gelecek Planları

Son olarak, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın gerçekleştirdiği ziyaret sırasında iki ülke arasındaki iletişimi sürdürme çabalarının yanı sıra, Cephe Komutanları Görüşmelerinin de yakın gelecekte yapılması konusunda mutabakata varıldı. 10 Eylül tarihli görüşmelerde ise Çin Halk Kurtuluş Ordusu ve ABD Hint-Pasifik Komutanlığı arasında bir videokonferans gerçekleştirildi.