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Çin ve ABD Arasındaki Diplomatik İletişim: Liderler Telefonla Görüşecek

Çinli ve ABD'li diplomatlar, liderler arasında gelecek hafta telefon görüşmesi yapılması konusunda anlaştı.

Yayın Tarihi: 28.08.2024 19:46
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 19:46
Çin ve ABD Arasındaki Diplomatik İletişim: Liderler Telefonla Görüşecek

Çin ve ABD Diplomatik Anlaşması

Çinli ve ABD'li diplomatların gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından, ABD Başkanı Joe Biden ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in "gelecek haftalarda" telefon görüşmesi yapmasına karar verildi.

Görüşmelerin Ayrıntıları

Bu karara, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın Pekin ziyareti sırasında gerçekleşen toplantılarda ulaşıldı. Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile Sullivan arasında yapılan "Çin-ABD Stratejik Diyaloğu" çerçevesinde, iki ülke arasındaki iletişim kanallarının açık tutulmasına yönelik önemli adımlar belirlenmiştir.

Gelecek Planları

Görüşmenin, Biden’ın 5 Kasım'daki başkanlık seçiminden önce Çin’e yapabileceği bir ziyaretin önünü açabileceği öne sürülmektedir. ABD'nin Rio de Janeiro'da düzenleyeceği G20 Zirvesi'nde de iki liderin yüz yüze görüşme ihtimali bulunmaktadır.

Askeri İletişim ve Diğer Konular

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamalara göre, Sullivan ve Vang, ikili ve bölgesel meseleler üzerinde "samimi ve yapıcı" bir tartışma gerçekleştirdi. Görüşmelerde, askeri iletişim, sentetik uyuşturucu ile mücadele, yapay zeka güvenliği gibi konulara odaklanıldı. İki ülkenin savunma bakanlıkları arasındaki iletişimin yeniden tesis edilmesi üzerinde de duruldu.

Tayvan ve Güney Çin Denizi Sorunları

Sullivan, Tayvan Boğazı'ndaki barış ve istikrar konusunun önemini vurguladı. Ayrıca, Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki Filipinler'in yasalarına karşı sergilediği "istikrarsızlaştırıcı müdahaleler" konusundaki endişelerini dile getirdi.

Sonuç

Vang ile Sullivan arasındaki bu yoğun diplomatik görüşmeler, Çin ve ABD arasındaki ilişkilerin gelecekteki yönü açısından kritik bir rol oynamaktadır. Bu tür görüşmelerin devam etmesi, iki ülke arasındaki ilişkilerin stabil hale gelmesi için büyük önem taşımaktadır.

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