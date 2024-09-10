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Çin ve ABD'nin Askeri Görüşmeleri Yeniden Başladı

Çin ve ABD cephe komutanları, Pelosi'nin Tayvan ziyareti sonrası askıya alınan görüşmeleri iki yıl aradan sonra gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 10.09.2024 09:53
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 09:53
Çin ve ABD'nin Askeri Görüşmeleri Yeniden Başladı

Çin ve ABD Askeri Komutanları İlk Görüşmelerini Yaptı

Çin ile Amerika Birleşik Devletleri, eski ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin 2022 yılında Tayvan'a gerçekleştirdiği ziyaretin ardından askıya alınan Cephe Komutanları Görüşmesini yeniden başlattı.

Görüşmeler Video Konferans ile Yapıldı

Çin Savunma Bakanlığı'ndan alınan bilgilere göre, Çin Halk Kurtuluş Ordusu Güney Cephe Komutanı Vu Yanan ile ABD Hint-Pasifik Komutanı Samuel Paparo arasındaki görüşme video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi. Bu, iki ülkenin cephe komutanları arasında iki yıl sonra yapılan ilk temas oldu.

Pelosi'nin Ziyareti ve Askeri İlişkiler

2022 yılında Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyareti, Çin’in tepkisini çekmiş ve bu gelişme, iki ülke arasındaki kimi askeri görüşmelerin askıya alınmasına neden olmuştu. Çin, o dönem savunma alanındaki tüm iletişimlerinin durdurulmasına karar vermişti.

Askeri Diyaloğun Yeniden Başlaması

ABD Başkanı Joe Biden ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 15 Kasım 2023’te San Francisco'da yapılan Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'nde askeri iletişimin yeniden kurulması konusunda mutabakata vardılar. Bu çerçevede, ABD Genelkurmay Başkanı Charles Quinton Brown Jr, 21 Aralık 2023'te mevkidaşı Liu Cınli ile video konferansla görüşerek askeri diyalog sürecini başlattı.

Ayrıca, Çin-ABD Savunma Politikası Eşgüdüm Görüşmeleri 8-9 Ocak tarihlerinde Washington'da, Askeri Deniz İstişare Anlaşması Görüşmeleri ise 3-4 Nisan tarihlerinde Hawaii'de gerçekleşecek. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan 27-29 Ağustos tarihlerinde Çin’e gerçekleştirdiği ziyaret sırasında, iki ülkenin orduları arasındaki iletişimin sürdürülmesi için gerekli adımları atma konusunda anlaşmaya vardı.

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