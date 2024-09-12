Çin ve BAE, Gelecek Endüstrileri İçin İşbirliği Yapacak

Çin ve BAE'den Stratejik İşbirliği Adımı

Çin'in Başbakanı Li Çiang, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ziyaretinde, iki ülke arasındaki işbirliğini "geleceğin yükselen endüstrileri" alanında genişletme hedeflerini dile getirdi.

İkili Görüşmeler

Li Çiang, Abu Dabi'de başlayan ziyaretinde, BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile bir araya geldi. İki lider, kapsamlı işbirliği fırsatlarını değerlendirme kararlılığını ifade etti.

Yeni Alanlarda İşbirliği Fırsatları

Çin Başbakanı, elektrikli araçlar, yeni enerji, ileri teknoloji imalatı, biyo-tıp, dijital ekonomi gibi çeşitli alanlarda birlikte hareket etmeye hazır olduklarını belirtti.

40 Yılın İşbirliği Mirası

BAE lideri Al Nahyan, ülkesinin Çin ile diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana geçen 40 yıllık süreçteki işbirliğini daha ileri taşımak için kararlı olduklarını paylaştı.

Ticaret Hacminde Büyük Artış

Çin, BAE'nin en büyük ticaret ortağı olma özelliğini taşıyor. İki ülke arasındaki ticaret hacmi, 2023 yılında 95 milyar dolara ulaştı ve taraflar, bu rakamı 2030'a kadar 200 milyar dolara çıkarma hedefindeler.

Gezi Programı ve Önceki Ziyaretler

Li, iki günlük BAE ziyaretine çıkmadan önce Suudi Arabistan'a bir resmi ziyarette bulundu.