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Çin ve Brezilya Arasında 37 Anlaşma İmzalandı

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Brezilya ziyareti sırasında 37 anlaşmaya imza attı. İki ülke işbirliği alanlarını genişletiyor.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 04:08
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 04:08
Çin ve Brezilya Arasında 37 Anlaşma İmzalandı

Çin ve Brezilya Arasında Tarihi Anlaşmalar

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Brezilya ziyareti kapsamında Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile bir araya gelerek 37 anlaşmaya imza attı. İki lider, ortaklıklarının geleceği hakkında umut verici mesajlar verdiler.

Askeri Törenle Karşılama

Lula da Silva, mevkidaşı Şi’yi başkent Brazilya’daki Alvorada Sarayı’nın girişinde askeri bir törenle karşıladı. Ardından, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin sonrasında anlaşmaların imza törenine katıldılar.

İki Ülke Arasında Geniş Kapsamlı İşbirliği

Brezilya Devlet Başkanlığı Basın Birimi, imzalanan anlaşmaların tarım, teknoloji, ticaret, yatırım, altyapı, sanayi, enerji ve madencilik gibi alanları kapsadığını açıkladı.

Lula da Silva, konuşmasında iki ülke arasındaki işbirliğinin artışını vurgulayarak, "Başkan Şi ile imzaladığımız ortaklık, Brezilya ve Çin arasındaki ikili ilişkilerde yeni bir aşamaya giden yolda tüm beklentilerin ötesine geçecektir" dedi.

Barış ve Diplomasi Vurgusu

Lula da Silva, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın ardından, "Silahlı çatışmalar ve jeopolitik gerginliklerin yaşandığı bir dünyada, Çin ve Brezilya barış, diplomasi ve diyaloğa öncelik veriyor" dedi. İki ülkenin Ukrayna'da siyasi çözümler üzerine vizyonlarının yakınlaştığını kaydetti.

Daha Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin İşbirliği

Lula da Silva, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Daha adil bir dünya ve daha sürdürülebilir bir gezegen için Küresel Stratejik Ortaklığı Ortak Gelecek Topluluğu düzeyinde yükseltmeye karar verdik. Önümüzdeki 50 yıl için işbirliğimizi sürdürülebilir altyapı, enerji dönüşümü, yapay zeka, dijital ekonomi, sağlık ve havacılık gibi alanlarda inşa etmeye kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Ticaret Hacmi ve Gelecek Vizyonu

Lula da Silva, iki ülke arasındaki ticaret hacminin geçen yıl 157 milyar dolar seviyesine ulaştığını belirterek, Yeni Sanayi Brezilya (NIB), Büyümeyi Hızlandırma Programı (PAC), Güney Amerika Entegrasyon Rotaları Programı ve Ekolojik Dönüşüm Planı gibi stratejilerle Kuşak ve Yol Girişimi arasında sinerji kuracaklarını kaydetti.

Brezilya basınına göre, iki lider ayrıca Ukrayna ve Orta Doğu’da bir an önce ateşkes yapılması için çağrıda bulundu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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