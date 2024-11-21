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Çin ve Brezilya, İlişkilerini 'Ortak Geleceği Paylaşan Topluluk' Düzeyine Taşıdı

Çin ve Brezilya, ilişkilerini 'ortak geleceği paylaşan topluluğa' yükselttiklerini açıkladı. İşbirlikleri ve projeler hakkında detaylar burada.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 12:14
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 12:14
Çin ve Brezilya, İlişkilerini 'Ortak Geleceği Paylaşan Topluluk' Düzeyine Taşıdı

Çin-Brezilya İlişkilerinde Yeni Bir Dönem

Çin ve Güney Amerika ülkesi Brezilya, ilişkilerinin seviyesini 'ortak geleceği paylaşan topluluk' düzeyine çıkardıklarını duyurdu. Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Brezilya'yı ziyaret ederek mevkidaşı Luiz Inacio Lula da Silva ile bir araya geldi.

İki Ülke Arasındaki İlişkilerin Gelişimi

Görüşmede, liderler ilişkilerin düzeyinin, 'daha adil bir dünya ve sürdürülebilir bir gezegen için ortak geleceği paylaşan Çin-Brezilya topluluğu'na yükseltilmesine dair mutabakata vardı. Şi, iki ülkenin Doğu ve Batı Yarıküre'nin önemli gelişmekte olan ülkeleri olarak son yıllarda gösterdikleri ivmenin, gelişmekte olan ülkeler arasındaki ilişkilere örnek teşkil ettiğini belirtti.

Çin ve Brezilya'nın Ortak Hedefleri

Şi, Çin-Brezilya ilişkilerinin tarihinin en iyi döneminde olduğunu vurgulayarak, bu ilişkilerin sadece iki ülke halklarının refahına katkıda bulunmakla kalmayıp, aynı zamanda pek çok gelişmekte olan ülkenin çıkarlarını koruyarak Küresel Güney'in güç ve sesini artırdığını ifade etti.

Kalkınma Stratejileri Arasındaki Sinerji

Brezilya Cumhurbaşkanı Lula da Silva, Çin'in Brezilya'nın en değerli stratejik ortağı olduğunu belirterek, iki ülkenin kalkınma stratejileri arasında daha yüksek bir sinerji yaratılması çağrısında bulundu. Lula, Brezilya'nın mevcut projelerinin Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi ile uyumlu olduğunu ve bu sinerjinin Brezilya’nın yeniden sanayileşme sürecine katkı sağlayacağını dile getirdi.

Ortak Bildiri ve Anlaşmalar

Görüşmenin ardından, iki ülke arasında 'Daha Adil Bir Dünya ve Sürdürülebilir Gezegen İçin Ortak Geleceği Paylaşan Çin-Brezilya Topluluğu'nun İnşası Ortak Bildirisi' imzalandı. Ayrıca, Kuşak ve Yol Girişimi ile Brezilya'nın kalkınma programları arasında sinerji yaratan 37 işbirliği anlaşması da imzalandı.

Çin'in Diplomatik Vizyonu

Brezilya, dönemin yeni siyasi dinamikleri içinde, Çin'in ikili düzeyde 'ortak geleceği paylaşan topluluk' kurma hedefini ilan ettiği ülkelerden biri oldu. Çin'in diplomatik dili 'çok taraflılık' ilkesi ile şekillenen bir yaklaşım benimsemekle beraber, daha çok 'çoklu iki taraflılık' olarak tanımlanabilir. Ülke, Birleşmiş Milletler gibi uluslararası kuruluşlara üye olmanın yanı sıra, BRICS ve Şanghay İşbirliği Örgütü gibi platformlarda da etkin rol oynamaktadır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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