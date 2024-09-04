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Çin ve Ermenistan Arasında Doğrudan Uçuşlar Başlatıldı

Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nden Ermenistan'a düzenlenen direkt uçuşlar ile yeni bağlantılar sağlandı.

Yayın Tarihi: 04.09.2024 04:50
Güncelleme Tarihi: 04.09.2024 04:50
Çin ve Ermenistan Arasında Doğrudan Uçuşlar Başlatıldı

Çin'den Ermenistan'a Uçuş Seferleri Başladı

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi ile Ermenistan arasında doğrudan uçuşların başlatıldığı duyuruldu. Xinhua ajansının verdiği haber doğrultusunda, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin merkezi olan Urumçi ile Ermenistan’ın başkenti Erivan arasında ilk sefer dün gerçekleştirildi.

Haftada İki Sefer

China Southern Hava Yolları tarafından organize edilen seferlerin, salı ve cumartesi günleri olmak üzere haftada iki kez düzenleneceği bildirildi. Bu yeni hat sayesinde, Çin ile Kafkasya ülkeleri arasında doğrudan uçuş bağlantısı sağlanmış olundu.

Mevcut Uçuş Bağlantıları

Şu anda, Urumçi ile Gürcistan’ın başkenti Tiflis ve Çin'in başkenti Pekin ile Azerbaycan’ın başkenti Bakü arasında mevcut doğrudan uçuş seferleri de bulunmaktadır. Bu durum, bölgedeki hava ulaşımını daha da kolaylaştırmaktadır.

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