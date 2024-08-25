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Çin ve Filipinler Arasında Güney Çin Denizi'nde Gerginlik Tırmanıyor

Çin sahil güvenlik gemileri, Filipinler'e ait insani yardım gemisine çarparak gerilimi artırdı. Bölgedeki ihtilaflar devam ediyor.

Yayın Tarihi: 25.08.2024 15:43
Güncelleme Tarihi: 25.08.2024 15:43
Çin ve Filipinler Arasında Güney Çin Denizi'nde Gerginlik Tırmanıyor

Çin Sahil Güvenliği, Filipinler'e Ait Gemiyi Taciz Etti

Güney Çin Denizi'nde yaşanan son gelişmeler, bölgedeki tartışmalı sularda Çin'e ait 8 sahil güvenlik gemisinin, Filipinler'e ait bir gemiye çarpması ile gerginleşti. Bu olay, Filipinler’in Batı Filipin Denizi Ulusal Görev Gücü'ne (NTF-WPS) bağlı Balıkçılık ve Su Kaynakları Bürosu'na (BFAR) ait bir geminin insani yardım görevinde olduğu sırada gerçekleşti.

Olayın Detayları

PNA'nın raporuna göre, üç Filipinli balıkçıya mazot, gıda ve tıbbi malzeme temin eden BFAR'a ait gemi, Escoda Sığı yakınlarında Çin gemileri tarafından taciz edildi. Çinli gemiler, BFAR gemisine çarparak motor arızasına yol açtı ve bu sırada mürettebata tazyikli su sıkarak ciddi tehlikeler oluşturdu.

"Bu eylemler ciddi risk taşıyor"

Filipinler’in yetkilileri, Çin'in bu tür provokatif eylemlerinin, gemideki mürettebat ile balıkçılar için büyük riskler oluşturduğunun altını çizerek, barış ve güvenliğin önemine vurgu yaptı. Ancak BFAR gemisinin mürettebatı, tüm zorluklara rağmen yüksek moralini koruyarak güvende kaldı.

Çin'e Çağrı

Açıklamada, Çin'e yönelik, bölgedeki gerginliği artıran eylemlerine son verme çağrısı yapıldı. Son haftalarda iki ülke arasındaki ihtilaflı sularda gerginliklerin arttığı gözlemleniyor. Örneğin, 19 Ağustos'ta bir Çin jetinin Filipinler’e ait bir uçağa yanaşması, tartışmalara neden olmuştu.

Güney Çin Denizi Anlaşmazlığı

Güney Çin Denizi, İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemden itibaren kıyıdaş ülke arasındaki egemenlik sorunlarının odak noktası olmuş durumda. Çin, 1947'de yayımladığı haritayla bu bölgenin yüzde 80’i üzerinde hak iddiasında bulunurken, Filipinler, Vietnam, Brunei ve Malezya da bu bölgedeki hakları konusunda karşı duruyor.

Hukuki ve Siyasi Gelişmeler

2016 yılında Lahey'deki Daimi Tahkim Mahkemesi, Filipinler’in başvurusu üzerine, Çin'in bu alanda tek taraflı egemenlik iddialarının yasal olmadığını belirtti. Ancak Çin, bölgedeki askeri varlığını ve sivil gemilerini artırma çalışmalarını sürdürmekte.

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