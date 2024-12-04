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Çin ve Filipinler Arasında Güney Çin Denizi'nde Gerilim Yükseliyor

Güney Çin Denizi'nde Çin ve Filipinler arasında Scarborough Sığı çevresinde gerilim arttı, iki ülke gemileri arasında sürtüşmeler yaşandı.

Yayın Tarihi: 04.12.2024 15:31
Güncelleme Tarihi: 04.12.2024 15:31
Çin ve Filipinler Arasında Güney Çin Denizi'nde Gerilim Yükseliyor

Çin ile Filipinler arasında, Güney Çin Denizi'nde egemenlik ihtilafına konu olan Scarborough Sığı çevresinde sahil güvenlik birimlerinin dahil olduğu sürtüşmeler yaşandığı bildirildi.

Her iki ülkenin sahil güvenlik birimleri, ihtilaflı sığılık çevresinde karşılıklı engelleyici eylemlerde bulundu ve temaslar sırasında çarpışmalar meydana geldi. Çin Sahil Güvenliği Sözcüsü Liu Dicün, 3003 bordo numaralı Filipin gemisinin, uyarılara rağmen sert bir dönüş yaparak 3302 bordo numaralı Çin gemisine çarptığını öne sürdü.

Filipinler Sahil Güvenliği ise, Çin’in bölgede rutin devriye yapan Filipin gemilerine tazyikli suyla müdahale ettiğini ve gemilerin seyir antenlerini hedef aldığını iddia etti.

Scarborough Sığı'nın Stratejik Önemi

Scarborough Sığı, üçgen biçimli ve ortasında lagün bulunan bir deniz bendi olarak, Güney Çin Denizi'nin doğusunda Filipinler'in kuzeyindeki Luzon Adası'na 120 deniz mili (222 kilometre) uzaklıkta yer alıyor. Filipinler, bu bölgeyi "Panatag", Çin ise "Huangyan" olarak adlandırıyor. İki ülke, bu alan etrafındaki egemenlik iddialarını sürdürmeye devam ediyor.

2012 yılında, Filipinler Sahil Güvenliği’nin kaçak avlandıkları gerekçesiyle 8 Çin balıkçı gemisini alıkoyma girişimi, Çin’in müdahalesiyle gerilime neden olmuş ve sonunda Çin, sığlık üzerindeki kontrolünü sağlamıştı.

Güney Çin Denizi Anlaşmazlığı

Güney Çin Denizi, özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrasında bölge ülkeleri arasında egemenlik ihtilaflarının odak noktası olmuştur. Çin, 1947 yılında yayımladığı haritayla denizin %80'i üzerinde egemenlik iddiasında bulunmuş, bunu takip eden yıllarda da Filipinler, Vietnam, Brunei ve Malezya gibi ülkeler de hak talep etmiştir.

Çin'in bölgedeki ihtilaflı adalar üzerinde askeri üsler inşa etmesi ve askeri yanı sıra sivil gemi filolarıyla varlık göstermesi, bölgedeki gerilimi artırmakta. Ayrıca, bu durum ABD gibi diğer ülkelerin de tepkisini çekiyor. 2016 yılında, Hollanda'nın Lahey kentindeki Daimi Tahkim Mahkemesi, Filipinler’in talebiyle verdiği kararda, Çin’in yalnızca egemenlik taleplerinin yasal olmadığını ortaya koymuştu.

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