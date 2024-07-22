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Çin ve Filipinler Arasında İhtilaflı Sularda İkmal Anlaşması

Çin, Filipinler ile yaptığı geçici anlaşma çerçevesinde İkinci Thomas Sığı'nda karaya oturmuş gemiye ikmal görevlerini izleyecek.

Yayın Tarihi: 22.07.2024 13:05
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 13:05
Çin ve Filipinler Arasında İhtilaflı Sularda İkmal Anlaşması

İhtilaflı Sularda Yeni Gelişmeler

Çin, Filipinler ile yaptığı geçici anlaşma doğrultusunda, Güney Çin Denizi'nde yer alan İkinci Thomas Sığı'ndaki karaya oturmuş Filipinler savaş gemisine dair ikmal olaylarını izleyeceğini duyurdu.

Açıklamalar ve İkemal Görevleri

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Filipinler ile yapılan anlaşmaya yönelik verdiği bilgiye göre, "Rınai" olarak adlandırdıkları sığlıkta Filipinler'e ait olan "Sierra Madre" isimli savaş gemisinin egemenlik haklarını ihlal ettiğini belirtti. Aynı zamanda, geminin bölgeden çekilmesi talebini yineleyerek, gemi bölgeden ayrılana kadar ikmal işlemlerine insani bir niyetle izin vereceklerini vurguladı.

Geçici Anlaşmanın Detayları

Sözcü, Filipinler'in ikmal faaliyetlerinden önce Çin'i haberdar etmesi gerektiğini ve bunun ardından onay alınması halinde ikmalin gerçekleştirilebileceğini ifade etti. Ayrıca, Filipinler'in inşaat malzemesi gönderme girişimlerinde bulunması durumunda böyle bir duruma müsaade edilmeyeceği de belirtildi.

Gerilim ve Gelişmeler

İkinci Thomas Sığı, son zamanlarda iki ülke arasında yükselen gerilim ve çatışmaların yaşandığı bir bölge haline geldi. Filipinler Donanması'na ait savaş gemisi "Sierra Madre", bu sığlıkta karaya oturmuş durumda ve ikmal yapmak üzere Filipin gemileri düzenli olarak bölgeyi ziyaret ediyor.

Çin, "Sierra Madre" adlı geminin bölgede yasa dışı olduğunu savunarak, geri çekilmesini talep ediyor. Ayrıca, Çin Sahil Güvenliği, gemideki denizcilerin ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik ikmal seferlerinin engellenmesi amacıyla çaba sarf ediyor, bu durum da iki ülke arasındaki gerilimi artırıyor.

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