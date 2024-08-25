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Çin ve Filipinler Arasındaki Güney Çin Denizi Çatışması Gerginliği Artırıyor

Çin ve Filipinler, Güney Çin Denizi'ndeki çarpışmanın ardından birbirlerini suçladı ve gerilim yükseldi.

Yayın Tarihi: 25.08.2024 19:06
Güncelleme Tarihi: 25.08.2024 19:06
Çin ve Filipinler Arasındaki Güney Çin Denizi Çatışması Gerginliği Artırıyor

Güney Çin Denizi'nde Yeni Bir Çarpışma

Çin ile Filipinler, Güney Çin Denizi'nde yer alan Sabina Sığı yakınında meydana gelen çarpışma olayında birbirlerini sorumlu tutuyor. Her iki ülkenin sahil güvenlik gemileri arasındaki bu çatışma, bölgedeki gerginliği artırdı.

Çin'in Savunması

Çin Sahil Güvenlik Sözcüsü Gan Yü, yaptığı açıklamada, Filipinler'e ait bir geminin bölgeye izinsiz giriş yaptığını ve bu nedenle Çin tarafının yasal tedbirler uyguladığını belirtti. Gan, Filipin gemisinin, Çin tarafının uyarılarına kulak asmadığını ve tehlikeli bir biçimde yaklaşarak çarpışmaya neden olduğunu savundu. "Olayın sorumluluğu tamamen Filipinler tarafındadır. İhlallerine hemen son vermelidirler, aksi takdirde sonuçlarına katlanmak zorunda kalacaklardır." ifadelerini kullandı.

Filipinler'in Yanıtı

Öte yandan, Filipinler Balıkçılık ve Deniz Kaynakları İdaresi, Filipin gemisinin 8 Çin gemisinin agresif manevralarıyla karşılaştığını duyurdu. Bu durumda, Çin’in eylemlerinin Filipinli balıkçılara yakıt, gıda ve tıbbi malzeme taşınmasını engellemeyi amaçladığını öne sürdü. Geçmişte de, Sabina Sığı'nda Çin ve Filipinler arasındaki sahil güvenlik gemileri çarpışmıştı. Filistinlilerin "Buhanginan", Çinlilerin ise "Şienbin" adını verdiği bu bölgedeki bir Filipin gemisi karaya oturmuş durumda ve Filipin gemileri aralıklarla buraya ikmal yapmak için ziyaret ediyor.

Bölgedeki Anlaşmazlık

Güney Çin Denizi, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana bölge ülkeleri arasında egemenlik savaşlarının merkezi konumunda bulunuyor. 1947’de yayımlanan haritalarla bölgenin %80’inde egemenlik iddiasında bulunan Çin, Filipinler, Vietnam, Brunei ve Malezya gibi ülkelerle ciddi ihtilaflar yaşıyor.

Çin, bu ihtilaflı adalarda askeri ve sivil varlık gösterirken, ABD ve diğer bölge ülkeleri buna karşı çıkıyor. Lahey’deki Daimi Tahkim Mahkemesi, 2016’da verdiği bir kararla Çin’in bireysel egemenlik taleplerinin yasal olarak geçerli olmadığını belirtmişti.

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