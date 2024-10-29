Çin ve Finlandiya Liderleri Ekonomik İşbirliği ve Ukrayna Krizini Görüştü

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Çin ziyaretinde Devlet Başkanı Şi Cinping ile ekonomik işbirliği ve Ukrayna krizine dair görüşmeler yaptı.

Ekonomik İşbirliği Üzerine Görüşmeler

Çin basınında yer alan haberlere göre, görüşmeler sırasında, iki ülke arasında "gelecek-odaklı, yeni tip işbirliği ortaklığı" anlaşması üzerine mutabakata varıldı. Enerji gibi yükselen sektörlerde işbirliğini geliştirmek amacıyla çeşitli stratejiler tartışıldı.

Yeşil Dönüşüm ve Yeni Enerji

Devlet Başkanı Şi, Finlandiya ile yeşil dönüşüm, enformasyon teknolojisi, dijital ekonomi, yapay zeka ve diğer gelişen endüstrilerde işbirliğini artırma arzusunu iletti. Ayrıca, iklim değişikliği ve biyo-çeşitlilik konularında daha yakın işbirliği kurma ifadelerine yer verdi.

Vize Serbestisi ve İnsani Temaslar

İki ülke arasında insani temasların güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Şi, Finlandiya'nın vize serbestisi tanınan ülkeler arasına katılması taahhüdünde bulundu.

Ukrayna Krizi Üzerine Değerlendirmeler

Şi, Çin’in Ukrayna krizine barışçıl bir çözüm bulma konusundaki aktif rolünü sürdüreceğini belirtti. Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb, "Ukrayna'da barışın sağlanmasının önemini" vurgulayarak, mevcut durumun uluslararası hukuku ihlal eden Rus saldırganlığından kaynaklandığını ifade etti.

Barış Çözümleri Üzerine Tartışmalar

Stubb, bu durumu göz önünde bulundurarak barış çözümleri konusunda tartışmalara açık olduklarını belirtti. Ayrıca, daha önce yaptığı bir açıklamada, Rusya'nın Çin'e olan bağımlılığı ve Devlet Başkanı Şi'nin bir telefonla krizi çözebileceği fikrine dikkat çekmişti.

Finlandiya, Rusya ile 1340 kilometre sınır paylaşırken, Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonlarının başlamasından 4 ay sonra, Mayıs 2022'de NATO'ya katılma başvurusu yapmış ve 4 Nisan 2023'te üyeliğini tamamlamıştır.