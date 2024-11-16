Çin ve Güney Kore APEC Zirvesi'nde İkili İlişkileri Güçlendirme Çağrısı Yaptı

APEC Zirvesi'nde Önemli Mesajlar

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-Yeol, Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'nde bölgesel barışa katkı sağlamak amacıyla ikili ilişkilerin geliştirilmesi çağrısı yaptı.

Birlikte Çalışma Vurgusu

Peru'da düzenlenen APEC Zirvesi çerçevesinde Yoon, Kuzey Kore ve Rusya arasındaki artan askeri işbirliğine karşı Güney Kore ve Çin'in bölgesel barış ve istikrarı desteklemek üzere birlikte çalışmasını umduğunu ifade etti.

Yoon, iki ülkenin karşılaştığı zorlukların ele alınması için yakın iletişim ve işbirliğinin önemine dikkat çekti. "Çin, güvenlik, ekonomi, kültür ve insanlar arası değişim alanlarında yakın işbirliği için önemli bir ülkedir," diyen Yoon, iki ülkenin stratejik işbirliğinin karşılıklı saygı ve ortak çıkarlar temelinde geliştirilmesini beklediğini kaydetti.

Güney Kore'nin Tek Çin Politikasına Bağlılığı

Yoon, Çin'in küresel ekonomideki rolüne vurgu yaparak, Güney Kore'nin tek Çin politikasına bağlılığını bir kez daha teyit etti. Ayrıca, Çin'in Güney Koreliler için vize muafiyeti politikasını memnuniyetle karşıladı ve serbest ticareti desteklemek için farklı platformlarda işbirliğini güçlendirme sözü verdi.

İkili İlişkilerin Sağlıklı Gelişimi

Şi, iki ülkenin bölgesel barış, istikrar ve refaha daha fazla katkıda bulunması gerektiğinin altını çizerek, ikili ilişkilerin sağlıklı ve istikrarlı bir gelişim göstermesi gerektiğini belirtti. İki ülkenin değişen koşullara rağmen komşuluk ve dostluğunu korumaya ve karşılıklı yarar hedeflerine bağlı kalması gerektiğini vurguladı.

Ayrıcalıklı İlişkiler ve Kültürel Değişim

Şi, iyi komşuluk ilişkeleri ve kazan-kazan işbirliğine öncelik verme çağrısında bulunarak, daha derin bir işbirliği için çağrıda bulundu. Güney Kore yatırımlarını memnuniyetle karşıladığını belirten Şi, ayrıca istikrarlı küresel tedarik zincirlerinin önemini vurguladı.

Son olarak, Şi, kültürel ve gençlik değişim programlarının teşvik edilmesi ile iki ülke arasındaki seyahatlerin kolaylaştırılması gerektiğine işaret ederek, Güney Kore'nin yaklaşan APEC başkanlığına Çin'in desteğini ifade etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.