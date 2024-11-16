DOLAR
34,42 -0,02%
EURO
36,28 0%
ALTIN
2.837,38 -0,05%
BITCOIN
3.139.643,52 0,13%

Çin ve Güney Kore APEC Zirvesi'nde İkili İlişkileri Güçlendirme Çağrısı Yaptı

Çin ve Güney Kore liderleri, APEC Zirvesi'nde bölgesel barış için ikili ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 16.11.2024 13:01
Güncelleme Tarihi: 16.11.2024 13:01
Çin ve Güney Kore APEC Zirvesi'nde İkili İlişkileri Güçlendirme Çağrısı Yaptı

APEC Zirvesi'nde Önemli Mesajlar

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-Yeol, Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'nde bölgesel barışa katkı sağlamak amacıyla ikili ilişkilerin geliştirilmesi çağrısı yaptı.

Birlikte Çalışma Vurgusu

Peru'da düzenlenen APEC Zirvesi çerçevesinde Yoon, Kuzey Kore ve Rusya arasındaki artan askeri işbirliğine karşı Güney Kore ve Çin'in bölgesel barış ve istikrarı desteklemek üzere birlikte çalışmasını umduğunu ifade etti.

Yoon, iki ülkenin karşılaştığı zorlukların ele alınması için yakın iletişim ve işbirliğinin önemine dikkat çekti. "Çin, güvenlik, ekonomi, kültür ve insanlar arası değişim alanlarında yakın işbirliği için önemli bir ülkedir," diyen Yoon, iki ülkenin stratejik işbirliğinin karşılıklı saygı ve ortak çıkarlar temelinde geliştirilmesini beklediğini kaydetti.

Güney Kore'nin Tek Çin Politikasına Bağlılığı

Yoon, Çin'in küresel ekonomideki rolüne vurgu yaparak, Güney Kore'nin tek Çin politikasına bağlılığını bir kez daha teyit etti. Ayrıca, Çin'in Güney Koreliler için vize muafiyeti politikasını memnuniyetle karşıladı ve serbest ticareti desteklemek için farklı platformlarda işbirliğini güçlendirme sözü verdi.

İkili İlişkilerin Sağlıklı Gelişimi

Şi, iki ülkenin bölgesel barış, istikrar ve refaha daha fazla katkıda bulunması gerektiğinin altını çizerek, ikili ilişkilerin sağlıklı ve istikrarlı bir gelişim göstermesi gerektiğini belirtti. İki ülkenin değişen koşullara rağmen komşuluk ve dostluğunu korumaya ve karşılıklı yarar hedeflerine bağlı kalması gerektiğini vurguladı.

Ayrıcalıklı İlişkiler ve Kültürel Değişim

Şi, iyi komşuluk ilişkeleri ve kazan-kazan işbirliğine öncelik verme çağrısında bulunarak, daha derin bir işbirliği için çağrıda bulundu. Güney Kore yatırımlarını memnuniyetle karşıladığını belirten Şi, ayrıca istikrarlı küresel tedarik zincirlerinin önemini vurguladı.

Son olarak, Şi, kültürel ve gençlik değişim programlarının teşvik edilmesi ile iki ülke arasındaki seyahatlerin kolaylaştırılması gerektiğine işaret ederek, Güney Kore'nin yaklaşan APEC başkanlığına Çin'in desteğini ifade etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Para gönderenlere müjde! Tüm ücretler ve saat sınırı kaldırıldı

Devletten desteğin feriştahı geldi! İşte Yatırımları kanatlandıracak gelişme

Türkiye’nin en yoksul illeri açıklandı! Listenin başında bakın hangi il var

MEB'den öğrencilere ve ebeveyne müjde! "Aile Okulu" ile öğrenci başarısına aile desteği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çanakkale Boğazı, Bir Gemi Arızası Nedeniyle Çift Yönlü Geçişlere Kapandı
2
Eskişehir'de Maden Ocağında İşçi Öldü: Tayfun Akman Hayatını Kaybetti
3
İsrail Askerleri Batı Şeria'da 12 Filistinliyi Gözaltına Aldı
4
Rusya, Donetsk'te İki Yerleşim Birimini Ele Geçirdi
5
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sezai Karakoç'u Vefat Yıl Dönümünde Andı
6
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan 12 Bin Polis Alımı Müjdesi
7
Konut ve işyeri elektrik faturaları için Resmi Gazete’de yeni karar! 5 bin kwh ile sınırlandırıldı

SGK’dan dev karar! Geri ödeme listesinden çıkartılan alet geri geliyor

18 yaşını dolduran kadına dev destek! 100.000 TL- 400.000 TL geri ödemesiz verilecek

Devletten desteğin feriştahı geldi! İşte Yatırımları kanatlandıracak gelişme

Para gönderenlere müjde! Tüm ücretler ve saat sınırı kaldırıldı

Konut ve işyeri elektrik faturaları için Resmi Gazete’de yeni karar! 5 bin kwh ile sınırlandırıldı

Devlet Destek Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı: 252 Milyon Lira Ödeme Yapıldı

Yüzde 30- 40 zam açıklandı! Ocak ayında yüzde 12’lik refah payı detayı!

MEB'den öğrencilere ve ebeveyne müjde! "Aile Okulu" ile öğrenci başarısına aile desteği

Türkiye’nin en yoksul illeri açıklandı! Listenin başında bakın hangi il var

4A-4B'lilerin hayalleri suya düşecek! Milyonlara düşük artış verilecek

Emeklilik hayali kuranlar dikkat! Borçlu olan siz çıkabilirsiniz!

3.000 TL’ye ek 1.500 TL destek! Geri ödenecek