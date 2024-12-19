Çin ve Hindistan, 5 Yıl Aradan Sonra Sınır Sorununu Görüşmek İçin Toplandı

Çin ve Hindistan Sınır Sorunu Toplantısı Yapıldı

Çin-Hindistan Sınır Sorunu Özel Temsilcileri Toplantısı, 2019'dan bu yana ilk kez düzenlendi. Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ve Hindistan Ulusal Güvenlik Danışmanı Ajit Doval başkanlığındaki heyetler, Pekin'de bir araya geldi.

İlk Toplantı 5 Yıl Sonra Gerçekleşti

Himalayalar'daki ihtilaflı sınır bölgesinde 2020'de yaşanan çatışmanın yol açtığı gerilim nedeniyle askıya alınan diyalog toplantısı, 5 yıl aradan sonra ilk kez yapıldı. Taraflar, toplantının ardından ihtilaflı sınır bölgesindeki sorunların çözümüne yönelik 6 maddelik bir mutabakata vardı.

6 Maddelik Mutabakatın Ana Hatları

Mutabakat kapsamında taraflar, iki ülkenin sınırdaki gerilimin giderilmesi için ekim ayında vardığı anlaşmanın uygulanmasının sürdürülmesi ve sınır sorunlarının ikili ilişkilerin gelişimini etkilememesi gerektiğini vurguladı. 2025 yılına kadar adil bir çözüme ulaşmak için pozitif adımlar atılması gerektiği konusunda da hemfikir oldular.

Taraflar ayrıca sınır bölgelerinin yönetimi ve kontrolü ile ilgili kuralların iyileştirilmesine yönelik güven artırıcı önlemler üzerinde durarak sürdürülebilir barış ve huzur ortamının sağlanması gereğini vurguladılar.

Sınır Ötesi İşbirliği ve Gelecek Planları

Çinli Budistlerin Tibet'i ziyaretleri, sınır aşırı nehir işbirliği ve Natula sınır ticaretinin sürdürülmesi konularında da anlaşmaya varıldı. Özel Temsilciler Toplantısı mekanizmasının güçlendirilmesi ve diplomatik, askeri müzakerelerle eş güdümün artırılmasında ortak görüş oluştu. Gelecek yıl yeni bir toplantının Hindistan'da yapılacağı ifade edildi.

Çin-Hindistan Sınır Anlaşmazlığı

Çin ile Hindistan arasındaki Himalaya Dağları çevresinde belirsiz bir sınır hattı, egemenlik tartışmalarına ve sık sık karşı karşıya kalmalarına neden oluyor. Pekin yönetimi, "Güney Tibet" adıyla anılan Hindistan'ın Arunaçal Pradeş eyaletindeki 90 bin kilometrekarelik toprakta hak iddia etmekte. Hindistan ise Aksay Çin Platoları'nı kapsayan 38 bin kilometrekarelik alanın Pekin tarafından işgal edildiğini savunuyor.

2020 yılında Ladakh bölgesindeki Galvan Vadisi'nde gerçekleşen çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetmiş, Çin de 4 askerinin öldüğünü açıklamıştı. Bu gerginlik, iki ülkenin askeri birliklerini sınırda teyakkuz haline getirdi ve birbirlerine karşı "savaş" söylemlerinin artmasına neden oldu. Son olarak, 21 tur görüşme neticesinde Pangong Gölü, Gogra ve Galvan vadilerinin güney ve kuzey bölgelerindeki askerlerin çekilmesi konusunda anlaşmaya varıldı.