Çin ve İran Dışişleri Bakanları Pekin'de Stratejik Görüşme Gerçekleştirdi

Çin ve İran Dışişleri Bakanlarından Önemli Görüşme

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, İranlı mevkidaşı Abbas Erakçi ile Pekin'de bir araya geldi. Görüşme, her iki ülke arasında stratejik ortaklıkların derinleştirilmesine odaklandı.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Vang’ın, Çin ve İran’ın kapsamlı stratejik ortaklar olarak “Küresel Güney” içinde önemli üyeler olduğuna vurgu yaptığı belirtildi. Vang, her iki ülkenin de temel çıkarlarını desteklemeleri ve çok taraflı platformlarda işbirliği yapmaları gerektiğini dile getirdi.

Çok Kutupluluk ve Adil Küresel Yönetim

Dünyanın istikrarsızlık ve belirsizliklerle sarsıldığı bir dönemde, Vang, tarihsel eğilimlerin geri çevrilemeyeceğini belirtti. Tek taraflı hegemonyanın başarısız olacağını ifade eden Vang, güçlü ülkelerin zorbalığına karşı birlikte durmaları gerektiğini vurguladı. Gerçek çok taraflılığın savunulması ve adil bir küresel yönetim sisteminin kurulması gereğine dikkat çekti.

İran'ın Duruşu ve İşbirliği Vurgusu

İranlı Bakan Erakçi, ülkesinin stratejik ortaklığı geliştirme isteğini yineleyerek, İran yönetiminin “tek Çin” ilkesine bağlı olduğunu ifade etti. Erakçi, BM, ŞİÖ ve BRICS gibi platformlarda iletişim ve eş güdümün güçlendirilmesi gerektiğine değindi.

Orta Doğu'daki Durum ve Çözüm Arayışları

Görüşmede, Orta Doğu'nun Orta Doğu halklarına ait olduğu ve büyük güç rekabetinin sahası olmaması gerektiği vurgulandı. Taraflar, Iran ile Suudi Arabistan arasında diplomatik ilişkilerin yeniden tesisini ve bölge ülkeleri arasında diyalogun sürdürülmesini desteklediklerini açıkladı.

Filistin meselesinde, işgalin sona ermesi ve Filistin halkının haklarının iade edilmesi gerektiği konusunda mutabık kalındı. Gazze'deki durumun acil çözümü için ateşkes ve insani yardım ihtiyacını vurguladılar. Ayrıca, Lübnan'daki ateşkesin etkin uygulanmasının önemi de belirtildi.

Suriye ve Nükleer Program Görüşmeleri

Taraflar, Suriye’nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğini ifade ederek, insani yardım süreçlerinin bütünlük içinde yürütülmesi gerektiğine işaret etti. Ayrıca, İran'ın nükleer programına ilişkin sorunların siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesini savunarak, yaptırımlara karşı çıktıklarını vurguladılar.