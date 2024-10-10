Çin ve Japonya Başbakanları İşbirliği Anlaşması Yaptı

Çin ve Japonya Arasındaki İşbirliği Gelişiyor

Çin Başbakanı Li Çiang ile Japon mevkidaşı İşiba Şigeru, ikili ilişkilerin güçlendirilmesi için önemli bir mutabakat sağladı.

ASEAN Zirvesi'nde Bir Araya Geldiler

Li ve İşiba, Laos'un başkenti Viyentiyan'da devam eden Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Zirvesi sırasında bir araya geldi. Bu görüşme, İşiba'nın başbakanlık görevini üstlenmesinin ardından gerçekleşen ilk resmi temas oldu.İki Ülke Arasındaki İlişkileri Güçlendirmek Hedefinde Kararlılık

Başbakan Li, uluslararası durumdaki belirsizlik ve karmaşaya vurgu yaparak, Çin ile Japonya'nın ilişkilerinin sağlam ve istikrarlı bir şekilde gelişmeye devam etmesi gerektiğinin altını çizdi. Bu durumun sadece iki ülke için değil, aynı zamanda bölge ve dünya için de son derece önemli olduğunu belirtti.

Barış ve İşbirliği Mesajları

Li, kalıcı dostluk ve karşılıklı fayda sağlayan işbirliğinin, iki ülkenin halkları açısından iyi bir geleceğe işaret ettiğini ifade etti. "Umarız ki her iki taraf, orta yolda buluşarak siyasi güveni tesis edebilecek ve diyalog ile işbirliğini güçlendirerek yeni döneme uygun, yapıcı ilişkiler geliştirebilir," dedi.Güvenlik Endişeleri ve Çözüm İhtiyacı

Öte yandan, Japon Başbakan İşiba, Çin'e ait bir savaş uçağının Ağustos ayında Japonya'nın hava sahasını ihlal etmesinden duyduğu "ciddi endişeyi" dile getirerek, Pekin yönetiminden açıklama beklediklerini vurguladı. İşiba ayrıca Tayvan Boğazı'ndaki barış ve istikrarın önemine dikkat çekerken, Eylül ayında Çin'de yaşanan bir olayda 10 yaşındaki Japon çocuğun bıçaklanmasını da kınayarak, bu olayın aydınlatılmasının gerekliliğini ifade etti.