DOLAR
34,15 -0,16%
EURO
38,02 0,3%
ALTIN
2.886,3 -0,41%
BITCOIN
2.155.687,14 0,05%

Çin ve Japonya Dışişleri Bakanları, New York'ta Çocuk Cinayetini Görüşecek

Çin ve Japonya'nın Dışişleri Bakanları, New York'ta 10 yaşındaki Japon çocuğun cinayetini ele almak üzere bir araya gelecek.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 19:56
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 19:56
Çin ve Japonya Dışişleri Bakanları, New York'ta Çocuk Cinayetini Görüşecek

Çin ve Japonya Dışişleri Bakanları New York'ta Buluşacak

Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak için ABD'nin New York şehrine giden Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile Japonya Dışişleri Bakanı Kamikava Yoko, 18 Eylül'de Çin'de gerçekleşen bir bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden 10 yaşındaki Japon çocuğun ölümünü görüşmek üzere bir araya gelecek.

Güncel Durum ve Talepler

Japon haber ajansı Kyodo'nun aktardığına göre, Bakan Kamikava, New York'a gitmeden önce yaptığı açıklamada, Vang Yi ile görüşmesinde olayla ilgili gerçeklerin ortaya konulmasını ve özellikle çocukların güvenliğinin sağlanmasını talep edeceğini ifade etti.

Görüşmenin Detayları

BM Genel Kurulu çerçevesinde gerçekleşecek olan bu görüşmede, iki bakanın Japon çocuğun öldürülmesine neden olan olay, o anki şartlar ve benzer olayların önlenmesi için yapılması gerekenler hakkında detaylı bir tartışma yapması bekleniyor.

Olayla İlgili Ekstra Gelişmeler

Japonya'nın Dış İlişkilerden Sorumlu Devlet Bakanı Tsuge Yoşifumi de bu durumla alakalı bilgi almak amacıyla Çin'e yaptığı ziyarette, Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Sun Veydong ile bu konuları ele aldı. Tsuge, cinayetle ilgili tüm olguların hızla netleştirilmesini ve Japonya'ya detaylı bilgi verilmesini beklediklerini vurguladı.

Olayın Ardındaki Arka Plan

18 Eylül sabahı, Japon babası ve Çinli annesi olan 10 yaşındaki çocuk, Guangdong eyaletinin Şıncın kentindeki Japon İlkokulu'na giderken bıçaklı bir saldırıya uğramıştı. Çocuk, hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetti. Saldırgan, olay yerinde yakalandı ve kendisinin cinayeti tek başına işlediğini itiraf ettiği belirtildi.

Tarihsel Bağlam ve İddialar

Bunun yanı sıra, saldırının, Japonya'nın Mançurya bölgesini işgalinin başladığı Mukden Vakasının yıl dönümüne denk gelmesi, olayı "nefret suçu" olarak değerlendirme ihtimalini artırdı. Bu tür olayların önlenmesi amacıyla dikkatle incelenmesi gerektiği vurgulanıyor.

Benzer Olaylar

Daha önce 26 Haziran'da, Ciangsu eyaletinde bir Japon anne ve çocuğu benzer bir saldırıya maruz kalmış, bu durum da iki ülke arasında gerilim yaratmıştı.

İLGİLİ HABERLER

24 Eylül 2024 Salı Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, İş ve Sağlık Falı

Galaxy S25 Ultra Bomba Gibi Geliyor: 2025 Yılının En Güçlü Amiral Gemisi

Emeklilere Eylül Sonuna Kadar Çifte Ödeme Müjdesi! SGK, SSK, Bağkur, Emekli Sandığı, 4A, 4B ve 4C Tüm Emekliler Faydalanacak!

4A-4B-4C Emeklileri DİKKAT! Bu sefer maaş zammı şok oranlarla geliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şehit Polis Şeyda Yılmaz'ın Vurulma Anı Güvenlik Kamerasında! Kahreden Detay Ortaya Çıktı
2
Çin ve Japonya Dışişleri Bakanları, New York'ta Çocuk Cinayetini Görüşecek
3
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yılmaz, AB Genel Sekreteri Sannino ile Görüşme Gerçekleştirdi
4
Zonguldak'ta Abartı Egzozlu Araca 7 Bin 945 Lira Ceza Uygulandı
5
Yeniden Refah Partisi'nden Müslüman Ülkeler İçin Birlik Çağrısı
6
Kırklareli'nde Otopark Yangını: 1 Ölü, 12 Yaralı
7
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Şehit Polis Memuru İçin Taziye Mesajı

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Personel Alımı İlanı Yayımlandı: İşte Başvuru Şartları

Galaxy S25 Ultra Bomba Gibi Geliyor: 2025 Yılının En Güçlü Amiral Gemisi

Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Maaş ile 100 Memur Alımı İlanı Yayımladı: İşte Başvuru Şartları ve Detaylar

Yargıtay Başkanlığı'ndan Yüksek Maaşlı Personel Alımı İlanı: KPSS’li ve KPSS'siz Başvuru ile Memur Olma Fırsatı

ATM Kullanıcılarına BDDK'dan Kritik Uyarı: Pazartesi İtibarıyla Zorunlu Oluyor

24 Eylül 2024 Salı Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, İş ve Sağlık Falı

Emeklilere Eylül Sonuna Kadar Çifte Ödeme Müjdesi! SGK, SSK, Bağkur, Emekli Sandığı, 4A, 4B ve 4C Tüm Emekliler Faydalanacak!

Her istifa edeni yüzbinlerce liraya boğabilecek gelişme! Kıdem tazminatı kuralları değişti

Meclis açılmadan müjdesi geldi! Erken emeklilikte 1999-2008 SGK Girişine Dikkat!

Emekli maaşına ek gelir arayana Eylül müjdesi! Tek seferde on binlerce lira veriliyor

Kredi vadelerinde 60 ay devrimi! Başvurana faizler 3’ten düştü koşan kapıyor

4A-4B-4C Emeklileri DİKKAT! Bu sefer maaş zammı şok oranlarla geliyor