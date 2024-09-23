Çin ve Japonya Dışişleri Bakanları, New York'ta Çocuk Cinayetini Görüşecek

Çin ve Japonya Dışişleri Bakanları New York'ta Buluşacak

Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak için ABD'nin New York şehrine giden Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile Japonya Dışişleri Bakanı Kamikava Yoko, 18 Eylül'de Çin'de gerçekleşen bir bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden 10 yaşındaki Japon çocuğun ölümünü görüşmek üzere bir araya gelecek.

Güncel Durum ve Talepler

Japon haber ajansı Kyodo'nun aktardığına göre, Bakan Kamikava, New York'a gitmeden önce yaptığı açıklamada, Vang Yi ile görüşmesinde olayla ilgili gerçeklerin ortaya konulmasını ve özellikle çocukların güvenliğinin sağlanmasını talep edeceğini ifade etti.

Görüşmenin Detayları

BM Genel Kurulu çerçevesinde gerçekleşecek olan bu görüşmede, iki bakanın Japon çocuğun öldürülmesine neden olan olay, o anki şartlar ve benzer olayların önlenmesi için yapılması gerekenler hakkında detaylı bir tartışma yapması bekleniyor.

Olayla İlgili Ekstra Gelişmeler

Japonya'nın Dış İlişkilerden Sorumlu Devlet Bakanı Tsuge Yoşifumi de bu durumla alakalı bilgi almak amacıyla Çin'e yaptığı ziyarette, Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Sun Veydong ile bu konuları ele aldı. Tsuge, cinayetle ilgili tüm olguların hızla netleştirilmesini ve Japonya'ya detaylı bilgi verilmesini beklediklerini vurguladı.

Olayın Ardındaki Arka Plan

18 Eylül sabahı, Japon babası ve Çinli annesi olan 10 yaşındaki çocuk, Guangdong eyaletinin Şıncın kentindeki Japon İlkokulu'na giderken bıçaklı bir saldırıya uğramıştı. Çocuk, hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetti. Saldırgan, olay yerinde yakalandı ve kendisinin cinayeti tek başına işlediğini itiraf ettiği belirtildi.

Tarihsel Bağlam ve İddialar

Bunun yanı sıra, saldırının, Japonya'nın Mançurya bölgesini işgalinin başladığı Mukden Vakasının yıl dönümüne denk gelmesi, olayı "nefret suçu" olarak değerlendirme ihtimalini artırdı. Bu tür olayların önlenmesi amacıyla dikkatle incelenmesi gerektiği vurgulanıyor.

Benzer Olaylar

Daha önce 26 Haziran'da, Ciangsu eyaletinde bir Japon anne ve çocuğu benzer bir saldırıya maruz kalmış, bu durum da iki ülke arasında gerilim yaratmıştı.