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Çin ve Japonya Fukuşima Atık Su Denetimi Üzerinde Anlaştı

Çin ve Japonya, Fukuşima'daki radyoaktif atık suyun çevresel etkilerini ortak denetimle değerlendirecek.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 15:19
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 15:19
Çin ve Japonya Fukuşima Atık Su Denetimi Üzerinde Anlaştı

Çin ve Japonya Ortak Denetim Anlaşmasına Varıyor

Pekin yönetimi, Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'nde bulunan radyoaktif atık suyun okyanusa boşaltılmasının çevre üzerindeki etkilerini değerlendirmek amacıyla Tokyo ile ortak bir denetim anlaşması gerçekleştirdi.

Uzun Süreli Uluslararası Denetim

Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, iki ülke, Fukuşima'daki atık suyun etkileri üzerine gerçekleştirdikleri istişarelerin ardından, bu konuda mutabakata vardı. Anlaşma kapsamında, Çin, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) denetim süreçlerine katılacak.

Deniz Ürünleri İthalat Yasağının Gözden Geçirilmesi

Çin, anlaşmanın ardından, bağımsız numune toplama ve izleme süreçlerinin tamamlanmasının ardından, Japonya'dan deniz ürünleri ithalatına uyguladığı yasağı "aşamalı olarak" kaldırma niyetinde olduğunu bildirdi.

Fukuşima'daki Olaylar ve Okyanus Boşaltma Süreci

Japonya, Fukuşima'daki radyoaktif atık suyun okyanusa boşaltılmasının ilk aşamasını 24 Ağustos 2023'te başlatmıştı. Tokyo Elektrik Enerjisi Şirketi (TEPCO), bu süreçte toplam 31 bin 200 ton radyoaktif suyun okyanusa ulaşması planlanmakta. Ancak bu boşaltma işleminin tamamlanmasının yaklaşık 30 yıl sürmesi bekleniyor.

Uluslararası Denetim Sonuçları

UAEA, santralde yaptığı incelemelerin ardından 4 Temmuz 2023'te yayımladığı raporda, tatlı su ile seyreltilen radyoaktif atık suyun insan sağlığına ve çevreye verebileceği zararın "ihmal edilebilir düzeyde" olduğunu duyurmuştu. Ancak Japonya'nın bu tek taraflı eylemi, birçok ülke tarafından eleştirilmiş ve Çin, bu durumu "kamu yararını hiçe sayan sorumsuz bir eylem" olarak nitelendirerek, deniz ürünleri ithalatını durdurmuştu.

Fukuşima Felaketi ve Sonrasındaki Gelişmeler

Mart 2011'deki 9 büyüklüğündeki deprem ve ardından gelen tsunami, Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'ndeki üç reaktörde ciddi hasara yol açmış, bölge "tahliye bölgesi" ilan edilmiştir. Bu durum, santralin çevresindeki ekosistem ve yerel halk açısından tehlikeli sonuçlara yol açmıştır.

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