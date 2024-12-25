Çin ve Japonya Güvenlik Diyaloğuna Başladı

Çin ve Japonya Güvenlik Diyaloğuna Adım Attı

Çin ve Japonya, güvenlik alanındaki sorunları tartışmak üzere yeni bir diyalog mekanizması geliştirme konusunda anlaştı. Bu önemli gelişme, Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklama ile duyuruldu.

Japonya Dışişleri Bakanı'nın Ziyareti

Japonya Dışişleri Bakanı Ivaya Takeşi, Çin’i ziyaret ederek mevkidaşı Vang Yi ve Başbakan Li Çiang ile bir araya geldi. Bu görüşme sırasında, Japon Bakan, Çin’in son dönemlerde artan hava sahası ve kara suları ihlalleri ile askeri hareketlere dair endişelerini dile getirdi.

Taraflar, güvenlik diyaloğunu başlatma konusunda mutabık kaldı. Vang Yi, Japonya'nın, iki ülkenin karşılıklı olarak tehdit değil işbirliği ortağı olduğunu öngören mutabakata uygun olarak, stratejik ilişkinin doğru yönde ilerlemesi için çalışacaklarını belirtti.

Gerilimler ve Gelişmeler

Çin ile Japonya arasında son aylarda hava sahası ve kara suları ihlalleri nedeniyle artış gösteren gerilimler dikkat çekiyor. Son olarak 26 Ağustos’ta, Çin ordusuna ait bir askeri uçağın Japonya hava sahasına girmesi, Tokyo yönetimi tarafından protesto edilmişti.

Ayrıca, 1 Eylül’de, bir Çin araştırma gemisinin Japon kara sularına girmesi diplomatik kanallardan Çin’e iletilmişti. Bunun yanı sıra, 18 Eylül’de, Çin’in Liaoning uçak gemisinin, Japonya’nın topraklarına 24 deniz mili mesafedeki sulardan geçişi de kaydedildi.

26 Eylül’de Japonya'nın bir savaş gemisi, Avustralya ve Yeni Zelanda ile birlikte, Çin'in egemenlik iddia ettiği Tayvan Boğazı'ndan geçerek, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra ilk kez burada seyir yaptı. Bu gelişmeler, bölgedeki gergin atmosferi artırmaya devam ediyor.