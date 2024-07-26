Çin ve Japonya İlişkileri Kritik Aşamada

Çin ve Japonya İlişkilerinde Yeni Gelişmeler

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Japon mevkidaşı Kamikawa Yoko ile yaptığı görüşmede ilişkilerin ilerleyeceği ya da geriye gideceği "kritik bir aşamada" olduğunu vurguladı.

ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Bir Araya Geldiler

Wang ve Kamikawa, Laos'un başkenti Vientiane'de düzenlenen ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı sırasında bir araya geldi. Wang, Japonya'nın Çin'i "objektif ve doğru bir şekilde anlamasını" umarak, olumlu bir Çin politikası benimsemesini istedi.

İşbirliği ve Ortaklık Vurgusu

Çin Dışişleri Bakanı Wang, iki tarafın işbirliğini güçlendirme yönünde ilerlemesi gerektiğini ifade etti. Japonya'nın ihracat kontrollerinin belirli bir ülkeyi hedef almadığını belirten Kamikawa, iki ülkenin işbirliğinin büyük potansiyele sahip olduğunu fakat "çözülmemiş sorunlar" bulunduğunu vurguladı.

Güney Kore ile Görüşmeler de Yapıldı

Wang, ASEAN toplantısında ayrıca Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Tae-yul ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Wang, iki ülke arasındaki ilişkilerin sağlıklı ve istikrarlı bir şekilde gelişmesi için işbirliğine hazır olduklarını ifade etti. Cho ise Güney Kore'nin "tek Çin" politikasındaki tutumunun değişmediğini belirtti ve son zamanlarda artan iletişim ve işbirliğini olumlu buldu.