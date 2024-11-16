Çin ve Japonya Liderleri APEC Zirvesi'nde Görüştü

Çin ve Japonya Liderleri APEC Zirvesi'nde Görüşme Gerçekleştirdi

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Japonya Başbakanı İşiba Şigeru, Peru'da düzenlenen Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi kapsamında önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Toplantıda iki lider, karşılıklı faydaya dayalı ve istikrarlı ilişkilerin sürdürülmesi konusunda uzlaşı içinde olduklarını bildirdi.

Gerilimler Ortaya Çıktı

Görüşmede, son aylarda hava sahası ve kara suları ihlallerinden kaynaklanan gerilimler de gündeme geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Şi'nin, uluslararası ve bölgesel durumun değişkenlik gösterdiği bir dönemde Çin-Japonya ilişkilerinin kritik bir aşamaya girdiğine dikkat çektiği belirtildi.

İşbirliği Vurgusu

Şi, iki ülkenin birbirlerini tehdit değil, işbirliği ortağı olarak görmeleri gerektiğini vurguladı. Japon Başbakan İşiba ise, iki ülke arasındaki farklılıklara rağmen diyaloğun sürdürülmesi gerektiği konusunda hemfikir olduklarını ifade etti. Ayrıca, İşiba, Çin'in artan askeri manevralarından endişe duyduklarını dile getirdi.

Japonya'daki Güvenlik Endişeleri

Japonya Başbakanı, Çin'de 10 yaşındaki bir Japon çocuğun ölümüyle sonuçlanan saldırıyı hatırlatarak, Japon vatandaşlarının güvenliğini sağlamak için gerekli önlemlerin alınmasını talep etti.

Çin-Japonya İlişkileri ve Son Gelişmeler

Bu görüşme, İşiba ile Şi'nin ilk buluşması oldu. 1 Ekim'de göreve başlayan İşiba, daha önce 10 Ekim'de Çinli mevkidaşı Li Çiang ile bir araya geldi. Görüşmelerde iki ülke arasında karşılıklı fayda sağlayan ilişkilerin geliştirilmesi ve ikili ilişkilerin istikrara kavuşturulması hedeflerinde uzlaşı sağlandığı bildirildi.

Son Dönemdeki Gerilimler

Çin ve Japonya arasında yaşanan gerilimler son aylarda artış gösterdi. Japonya, 26 Ağustos'ta Çin ordusuna ait bir Y-9 tipi askeri uçağın Japon hava sahasına girmesini bildirmişti. Ayrıca, 1 Eylül'de bir araştırma gemisinin Japon kara sularına girmesi de dikkat çekti. Tokyo, her iki durumu diplomatik yollarla protesto etti.

Çin'in Liaoning uçak gemisi, 18 Eylül'de Tayvan'ın doğusundaki sulardan geçerken, Japonya'nın topraklarına 24 deniz mili mesafedeki bölgelere girmişti. Japonya'nın bir savaş gemisi de 26 Eylül'de bu konuyla bağlantılı olarak Avustralya ve Yeni Zelanda gemileriyle birlikte hareket etti. Bu, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez bir Japon gemisinin bu bölgede seyir yapmasıydı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.