Çin ve Kırgızistan, Kuşak ve Yol İşbirliği Anlaşmasıyla Güçleniyor

Çin ve Kırgızistan Arasında Kuşak ve Yol İşbirliği İle Stratejik Ortaklık Anlaşması

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un Çin ziyareti sırasında iki ülke, Kuşak ve Yol Girişimi işbirliğini sürdürme ve kapsamlı stratejik ortaklıklarını genişletme konusunda mutabakata vardı.

Çin Dışişleri Bakanlığından alınan bilgilere göre, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Kırgız mevkidaşı ile Pekin'de bulunan Büyük Halk Salonu'nda bir araya geldi. Şi, bu görüşmede, Çin'in Kırgızistan'ın kendi ulusal koşullarına göre gelişim sürecini destekleyeceğini vurguladı.

Görüşmede, iki ülke arasındaki Kuşak ve Yol Girişimi kapsamında işbirliğinin ilerletilmesi yönündeki isteklerini dile getiren Şi, Çin-Kırgızistan-Özbekistan Demiryolu projesi'nin yüksek kalite ve standartlarda gerçekleştirilmesi için ortak çaba gösterilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Ekonomik gelişimi desteklemek amacıyla e-ticaret, büyük veri ve yapay zeka gibi yenilikçi alanlarda işbirliğinin artırılması gerektiğini belirten Şi, bu şeylerin yeni büyüme motorları yaratacağına inandığını ifade etti.

Kırgız lider Caparov da Kırgızistan'ın Çin'i güvenilir bir dost ve ortak olarak gördüğünü belirterek, iki ülke arasındaki işbirliğini sanayi, ticaret, yatırım, ulaştırma, e-ticaret ve eğitim gibi alanlarda geliştirmeyi arzuladıklarını söyledi.

Liderler arasındaki görüşmenin ardından, iki ülke arasında kapsamlı stratejik ortaklığın derinleştirilmesi amacıyla ortak bir açıklama yapıldı ve diplomasi, ekonomi, ticaret ve tarım alanlarında işbirliği protokolleri imzalandı.

Caparov, ziyaretinin bir diğer önemli ayağında Çin Başbakanı Li Çiang ile de bir araya geldi. Kırgız lider, en son 2023 yılında Çin'i ziyaret etmişti ve Şian'da icra edilen ilki düzenlenen Çin-Orta Asya Liderler Zirvesi'ne katılmıştı.