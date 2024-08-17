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Çin ve Komşu Ülkeler Sınır Ötesi Suçlarla Mücadelede İşbirliği Yapıyor

Çin, Laos, Myanmar ve Tayland, sınır ötesi suçlara karşı ortak stratejilerini güçlendirme kararı aldı.

Yayın Tarihi: 17.08.2024 11:53
Güncelleme Tarihi: 17.08.2024 11:53
Çin ve Komşu Ülkeler Sınır Ötesi Suçlarla Mücadelede İşbirliği Yapıyor

Çin, Laos, Myanmar ve Tayland Ortaklaşa Mücadelede Birleşiyor

Çin, Laos, Myanmar ve Tayland, sınır ötesi suçlar ile mücadele etme kararlılığını artırma yönünde adımlar attı. Dört ülkenin dışişleri bakanları, Tayland’ın Chiang Mai kentinde bir araya gelerek, bölgedeki güvenlik meselelerini gündeme getirdi.

Toplantının Temel Amaçları

Dışişleri bakanları, bölgenin barışını ve huzurunu koruma amacıyla işbirliğini güçlendirmeyi, daha yakın koordinasyonla çevrim içi yasa dışı bahis, dolandırıcılık, uyuşturucu kaçakçılığı ve insan ticareti gibi önemli suçlarla mücadele çabalarını yoğunlaştırmayı kabul ettiler.

Vang Yi'nin Açıklamaları

Vang Yi, Çin Dışişleri Bakanı, toplantıda yaptığı konuşmada güvenliğin ulusal kalkınma için bir ön koşul olduğunu vurgulayarak, sınır ötesi suçların bireylerin can ve mal güvenliğini tehdit ettiğini belirtti. Ayrıca, bu suçların sosyal istikrarı ve ulusal imajı olumsuz etkilediğine dikkat çekti.

Suç Oranlarının Azaltılması İçin Ortak Çabalar

Vang, bölge ülkelerinin bu suçlarla mücadelesine ilişkin ortaklıklar geliştirdiğini ve geçen yıl içerisinde yasa dışı bahis ve dolandırıcılıkla ilişkili olarak 50 binden fazla kişinin tutuklandığını ifade etti. Ayrıca, sınır kontrollerinin sıkılaştırılması gerektiğini ve kötü niyetli kişilerin yasa dışı geçiş yollarının engellenmesi çağrısında bulundu.

Hukuk ve Eğitim İşbirliği

Dışişleri Bakanı, üyelerin adli ve hukuki işbirliğini artırmaları, eğitim ve koordinasyon alanlarında birlikte çalışmaları gerektiğini kaydetti.

Myanmar Üzerine Uyarılar

Vang Yi, toplantıda Myanmar’nın iç meselesi için hiçbir tarafın müdahale etmemesi gerektiğini belirterek, "Myanmar’daki durum hâlâ endişe kaynağıdır. Bu ülkenin iç çatışmalara maruz kalmaması, ASEAN üyelikten koparılmaması ve dış müdahalelere kapı açmaması gerekiyor" dedi.

Vang, Myanmar’a ortak destek çağrısında bulunarak, "Hiç kimse, Myanmar’ın istikrar ve gelişim sağlama isteğini komşuları kadar hissedemez" şeklinde ifadelerde bulundu.

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