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Çin ve Laos Dışişleri Bakanları Myanmar Konusunu Ele Aldı

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Laoslu mevkidaşı ile Myanmar ve bölgesel meseleleri görüştü.

Yayın Tarihi: 16.08.2024 11:57
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 11:57
Çin ve Laos Dışişleri Bakanları Myanmar Konusunu Ele Aldı

Çin ve Laos Dışişleri Bakanları Görüşme Gerçekleştirdi

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Laos Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Saleumxay Kommasith ile Tayland'daki görüşmelerinde ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler üzerinde durdu. Toplantı, Lancang-Mekong Ülkeleri Dışişleri Bakanları Toplantısı çerçevesinde gerçekleştirildi ve Tayland'ın Chiang Mai kentinde yapıldı.

Myanmar Üzerine Değerlendirmeler

Vang, Myanmar'ın Asean içindeki önemine dikkat çekerek, "Myanmar'daki siyasi uzlaşmanın sağlanması ve ülkenin iç istikrarının korunması" için Asean'ın çabalarını desteklediklerini ifade etti.

Vang, Asean'ın Myanmar ile iletişimini güçlendirmesini memnuniyetle karşıladığını belirtti ve Myanmar'daki "demokratik geçiş sürecinin", bölgenin barış ve istikrarına katkı sağlayacağına vurgu yaptı.

Çin ve Laos İşbirliği

Saleumxay ise Myanmar barış görüşmelerindeki rolü için Çin'in "yapıcı çabalarını takdir ettiklerini" ifade ederek, "Laos, Myanmar'ın istikrarı için Çin ile işbirliğini güçlendirmek istiyor." dedi.

İki bakan, Çin ile Laos arasındaki ilişkileri güçlendirme taahhüdünde bulundu ve bölgesel barış, refah ve istikrar için ortak çaba harcama kararı aldılar.

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