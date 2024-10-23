DOLAR
34,25 0,01%
EURO
37,01 -0,01%
ALTIN
3.028,91 -0,16%
BITCOIN
2.297.583,57 0,69%

Çin ve Laos Liderlerinden Stratejik İşbirliği Vurgusu

Çin Devlet Başkanı Şi, Laos'la ilişkileri güçlendirmek amacıyla BRICS Zirvesi'nde mevkidaşıyla bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 09:31
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 09:31
Çin ve Laos Liderlerinden Stratejik İşbirliği Vurgusu

Çin ve Laos’tan Yeni İşbirliği Mesajları

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, BRICS Zirvesi çerçevesinde Laos Devlet Başkanı Thongloun Sisoulith ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Bu toplantı, iki ülke arasındaki stratejik ilişkilerin daha da güçlenmesine yönelik önemli adımları içeriyor.

BRICS Zirvesi ve İkili Görüşmeler

Çin Dışişleri Bakanlığından gelen bilgilere göre, Şi, Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen 16. BRICS Zirvesi dolayısıyla Laos'un lideriyle bir araya geldi. Geçen yıl yapılan görüşmenin ardından, iki ülke arasındaki stratejik işbirliğinin derinleştirildiği belirtildi.

İlişkilerin Güçlendirilmesi

Görüşme sırasında, iki sosyalist ülke arasındaki ilişkilerin özel bir yere sahip olduğunu ifade eden Şi, “Uluslararası durum nasıl değişirse değişsin, Çin daima Laos'un güvenilir dostu ve ortağı olacaktır.” şeklinde konuştu. Ayrıca, Çin-Laos Demiryolu ve Çin-Laos Ekonomik Koridoru projelerinin ilerlemesi için işbirliğine vurgu yaptı.

Laos’tan Destek Mesajı

Devlet Başkanı Sisoulith, iki ülke arasındaki ilişkilerin en yüksek düzeyde olduğunu belirterek, “Laos hükümeti ve partisi, 'tek Çin' politikasına bağlıdır.” dedi. Çin’in temel çıkarlarının korunmasını desteklediklerini kaydederek, “Çin’in Tayvan, Hong Kong ve Sincan'daki meşru pozisyonlarını destekliyoruz.” açıklamasında bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Asgari ücret ve emeklilikte yeni dönemi başlatacak açıklama geldi!

Resmi Gazete'de yayımlandı: 8 güne sona eriyor! Hemen Aile Bakanlığı'na başvurmak gerekiyor

Şok eden karar Resmi Gazete’de yayımlandı! Fiş alıp- vermeyene 100.000 TL ceza

Gözler ÖSYM'ye çevrili bekliyor! DGS ek tercih heyecanı için geri sayım başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
FETÖ Elebaşı Gülen'in Cenaze Hazırlıkları
2
Amasya'da Otomobil Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı
3
Dünya Bankası Türkiye'ye 1,9 Milyar Dolar Fon Tahsis Etti
4
ABD ve İsrail Arasında Gerilim Azaltma Görüşmesi
5
Sivas'ta Yangın Faciası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
6
Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan Uluslararası Topluma Kefen Çağrısı

Asgari ücret ve emeklilikte yeni dönemi başlatacak açıklama geldi!

Dolar sırasıyla 35- 36- 37 olacak! Uzman isim tarih vererek uyardı

Faiz indirimi müjdesi geldi! 20 ila 25 baz puan düşüş açıklandı

Toprak fiyatına konut kampanyası! İki aşamada bedavadan biraz pahalı konutlar için başvurular başladı

Deha dizisinde gözden kaçan o detay izleyici sayısını sıfırlatacak

Emekliye elektrik ve doğalgaz faturası desteği! Artı 4.000 TL’de ödenecek

Resmi Gazete'de yayımlandı: 8 güne sona eriyor! Hemen Aile Bakanlığı'na başvurmak gerekiyor

Gözler ÖSYM'ye çevrili bekliyor! DGS ek tercih heyecanı için geri sayım başladı

İUP’lilere her an müjde gelebilir! İşte maaşlarda Ekim detayı

Asgari ücret zammında 8 detay! Bu rakamlardan biri kesin olacak

Şok eden karar Resmi Gazete’de yayımlandı! Fiş alıp- vermeyene 100.000 TL ceza

Emeklilere yeni destek müjdesi sabah saatlerinde geldi! Faturaların yarısı ödenecek