Çin ve Laos Liderlerinden Stratejik İşbirliği Vurgusu

Çin ve Laos’tan Yeni İşbirliği Mesajları

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, BRICS Zirvesi çerçevesinde Laos Devlet Başkanı Thongloun Sisoulith ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Bu toplantı, iki ülke arasındaki stratejik ilişkilerin daha da güçlenmesine yönelik önemli adımları içeriyor.

BRICS Zirvesi ve İkili Görüşmeler

Çin Dışişleri Bakanlığından gelen bilgilere göre, Şi, Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen 16. BRICS Zirvesi dolayısıyla Laos'un lideriyle bir araya geldi. Geçen yıl yapılan görüşmenin ardından, iki ülke arasındaki stratejik işbirliğinin derinleştirildiği belirtildi.

İlişkilerin Güçlendirilmesi

Görüşme sırasında, iki sosyalist ülke arasındaki ilişkilerin özel bir yere sahip olduğunu ifade eden Şi, “Uluslararası durum nasıl değişirse değişsin, Çin daima Laos'un güvenilir dostu ve ortağı olacaktır.” şeklinde konuştu. Ayrıca, Çin-Laos Demiryolu ve Çin-Laos Ekonomik Koridoru projelerinin ilerlemesi için işbirliğine vurgu yaptı.

Laos’tan Destek Mesajı

Devlet Başkanı Sisoulith, iki ülke arasındaki ilişkilerin en yüksek düzeyde olduğunu belirterek, “Laos hükümeti ve partisi, 'tek Çin' politikasına bağlıdır.” dedi. Çin’in temel çıkarlarının korunmasını desteklediklerini kaydederek, “Çin’in Tayvan, Hong Kong ve Sincan'daki meşru pozisyonlarını destekliyoruz.” açıklamasında bulundu.