Çin ve Meksika Liderleri, G20 Zirvesi'nde İşbirliğini Geliştirdi

Çin ve Meksika Liderlerinin Önemli Görüşmesi

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen 19. G20 Liderler Zirvesi'nde bir araya geldi.

Pragmatik İşbirliği ve İkili İlişkiler

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şi, görüşmede Çin ve Meksika'nın, ekonomilerinin yüksek düzeydeki tamamlayıcılığından yararlanarak yeni dönemde pragmatik işbirliği ve ikili ilişkilerin çok yönlü gelişimini teşvik etmesini istedi.

Çok Taraflılık ve Ekonomik Küreselleşme Üzerine Vurgu

Meksika tarihinin ilk kadın devlet başkanı olan Sheinbaum'u tebrik eden Şi, iki ülkenin uluslararası sorunlarda ortak görüşlere sahip olduğunu belirtti. Ayrıca, kapsayıcı bir ekonomik küreselleşmeyi savunduklarının altını çizen Şi, çok taraflılık, uluslararası eşitlik ve adaletin korunması için birlikte çalışma çağrısında bulundu.

Sağlanan Destek İçin Teşekkür

Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum, görüşmesine ilişkin X hesabından yaptığı paylaşımda, Çin liderine ülkesinin geçen yıl Meksika'nın batı sahillerini etkileyen Otis Kasırgası'ndaki desteği için teşekkür etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.