Çin ve Rusya Liderleri, 2. Dünya Savaşı'nın 80. Yıldönümünde Karşılıklı Ziyaretlerde Bulunacak

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2. Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 80. yıl dönümünü kutlamak amacıyla karşılıklı ziyaretlerde bulunacaklarını duyurdu.

Rus ajansı TASS'a göre, Rusya'nın Pekin Büyükelçisi Igor Morgulov, Şi'nin, Putin'in daveti üzerine 9 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek Zafer Günü kutlamalarına katılmayı kabul ettiğini açıkladı. Bu etkinlik, Sovyetler Birliği'nin Nazi Almanyası'na karşı kazandığı zaferin önemli bir dönüm noktası olacak.

Öte yandan, Büyükelçi Morgulov, Putin'in de Pekin yönetiminin etkinliği davetiyle eylül ayında Çin'de düzenlenecek 2. Dünya Savaşı'nın bitişi ve Japon işgalinin sona ermesinin 80. yıl dönümüne katılacağını belirtti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin’in, bu vesileyle Çin’i ziyaret etmek üzere hazırlıkların sürdüğünü ifade etti. Ayrıca, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Ciakun, düzenlenen basın toplantısında ziyaretleri doğrulamayı reddetse de, iki ülkenin 'kapsamlı stratejik koordinasyon ortakları' olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 Ocak'taki yemin töreninden hemen sonra video konferans aracılığıyla görüşen iki ülke lideri, 2025'te Birleşmiş Milletler (BM) merkezli uluslararası sistemin korunması yönünde işbirliği yapma konusunu ele almış ve diğer tüm ülkelere BM Şartı'na uyma çağrısında bulunmuştu.

Çin-Rusya Yakınlaşması

Jeopolitik gerilimlerin arttığı günümüzde, Çin ve Rusya arasındaki yakınlaşma dikkat çekiyor. Özellikle, Ukrayna'daki savaş sonrası Batı’ya karşı benzer stratejiler geliştiren iki ülke, ikili ilişkilerini 'yeni dönemde kapsamlı stratejik koordinasyon ortaklığı' olarak tanımlıyor.

Her iki ülke, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi daimi üyeleri olmanın yanı sıra, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) ve BRICS gibi çok taraflı platformlarda da işbirliğini sürdürüyor. Batılı ülkelerin Ukrayna Savaşı'ndaki politikalarını eleştirdiği bir dönemde, Çin, askeri ilişkiler de dahil olmak üzere birçok alanda Rusya ile olan işbirliğini artırıyor.