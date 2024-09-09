Çin ve Rusya'nın Japon Denizi'nde Ortak Askeri Tatbikatı

Çin ve Rusya Ortak Tatbikat Düzenliyor

Çin ve Rusya, Batı Pasifik'teki Japon Denizi ve Ohotsk Denizi'nde ortak bir askeri tatbikat gerçekleştireceklerini açıkladı. Bu etkinlik, iki ülkenin donanma ve hava kuvvetlerinin iş birliğini artırmayı hedefliyor.

Tatbikata Dair Detaylar

Çin Savunma Bakanlığı, "Kuzey/Etkileşim-2024" adını taşıyan tatbikatın, stratejik koordinasyonu derinleştirip güvenlik tehditlerine karşı ortak tepki verme kapasitelerini güçlendirmeyi amaçladığını belirtti.

Ayrıca, tatbikat sırasında Çin'in, Rusya'nın düzenleyeceği "Okyanus-2024" stratejik tatbikatına katılacağı aktarıldı. Ancak tatbikatların ne zaman başlayacağına ilişkin bilgi verilmedi.

Askeri Hareketliliğin Arka Planı

Bölgede yaşanan askeri hareketlilik, Çin ile Japonya arasında süregelen gerilimlerin gölgesinde dikkat çekiyor. Japonya, 26 Ağustos'ta Çin'e ait bir askeri uçağın Doğu Çin Denizi'nde Japon hava sahasına girdiğini bildirmişti.

Öte yandan, Çin'in araştırma gemisinin Japonya'ya ait kara sularına izinsiz girmesi de iki ülke arasındaki gerginliği artırdı. Tokyo yönetimi, her iki durumda da diplomatik protestoda bulunmuştu.