Çin ve Rusya, Savunma Forumunda ABD'yi Eleştirdi

Çin ve Rusya, Şiangşan Savunma Forumu'nda ABD'nin küresel güvenlik politikalarını eleştirdi ve çok kutuplu bir dünya çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 18:51
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 18:51
Çin ve Rusya, Savunma Forumunda ABD'yi Eleştirdi

Çin ve Rusya, Savunma Forumunda Eleştirilerini Yükseltti

Çin'in Pekin kentinde düzenlenen 11. Şiangşan Savunma Forumu, uluslararası temsilcilerin ABD'nin küresel güvenlik politikalarına yönelik eleştirilerine sahne oldu. Forumda, Çin Savunma Bakanı Amiral Dong Cün, büyük ülkelerin küresel güvenliğin korunmasında daha fazla sorumluluk alması gerektiğine vurgu yaptı.

Amiral Dong'un Açıklamaları

Amiral Dong, uluslararası ilişkilerde eşit katılımcılığın önemine değinerek, "Ülkeler, boyutları ve gelişmelerine bakılmaksızın, uluslararası arenada eşit bir şekilde söz sahibi olmalıdırlar" dedi. Ayrıca, güvenlik sorunlarının çözülmesi gerektiğinin altını çizerek, Ukrayna ve Gazze'deki barışın sağlanmasının önemini vurguladı.

Rusya'nın Eleştirileri

Rusya'yı temsilen konuşan Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin, ABD'nin Asya-Pasifik'teki askeri gerilimleri artırdığını ve Rusya ile Çin'i çevrelemeye çalıştığını ifade etti. Fomin, ABD'nin Asya-Pasifik bölgesinde silahlanma yarışı başlattığını ve bu durumun tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini belirtti.

Şiangşan Forumu'nun Önemi

12-14 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen forum, 20 ülkenin savunma bakanları ve 700 temsilcinin katılımıyla gerçekleşiyor. Forumun bu yılki teması ise "Ortak Gelecek için Barışı Teşvik Etmek" olarak belirlendi. Çin, bu toplantıyı, Asya-Pasifik bölgesinin önde gelen güvenlik forumu Shangri-La Diyaloğuna alternatif olarak konumlandırıyor.

Toplantıda ayrıca, ABD'yi temsil eden heyetin, Savunma Bakanlığının Çin, Tayvan ve Moğolistan'dan sorumlu Müsteşar Yardımcısı Michael Chase başkanlığında olduğu belirtildi.

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