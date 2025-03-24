Çin ve Tayland, Ortak Deniz Tatbikatı Yapacak

Çin ve Tayland'dan Ortak Tatbikat

Çin ve Tayland, Güney Çin Denizi'nin kuzeyinde ortak bir deniz tatbikatı gerçekleştireceklerini duyurdu.

Çin Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, tatbikat, Guangdong eyaletine bağlı Canciang şehri açıklarında gerçekleştirilecektir.

Tatbikatın içeriğine değinen bakanlık, etkinliğin terörle mücadele taktikleri, ortak deniz hücum operasyonları ve denizaltılara karşı muharebe eğitimi konularına odaklanacağını belirtti.

Bu tatbikat, iki ülkenin donanmaları arasındaki 6. benzeri faaliyet olarak kaydedilirken, pratik işbirliği ve ortak operasyon kabiliyetlerinin artırılması hedeflenmektedir.