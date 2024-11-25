Çin ve Vietnam Beibu Körfezi'nde Ortak Sahil Güvenlik Devriyesine Başladı

Çin ve Vietnam'dan Ortak Devriye Faaliyeti

Çin ve Vietnam sahil güvenlik birimleri, iki ülkenin kıyıdaş olduğu Beibu Körfezi'nde ortak devriye gerçekleştiriyor. Çin Sahil Güvenliği'nden yapılan açıklamaya göre, bir sahil güvenlik filosu, Vietnam Sahil Güvenliği ile işbirliği yapmak üzere bölgeye hareket etti.

Devriye Faaliyetinin Amacı

Bu devriye faaliyeti sırasında denizde kaçakçılıkla mücadele ve balıkçılık alanlarının düzenlenmesi konularında ortak talimler yapılacağı belirtildi. Ayrıca, tarafların denizlerdeki istikrarı koruma ve acil durumlara müdahale konularında birlikte çalışacakları kaydedildi.

Tarihi İşbirliği

Bu, iki ülkenin 2006'dan bu yana düzenlediği 28'inci ortak sahil güvenlik devriyesi olarak kayıtlara geçti. Çin ve Vietnam sahil güvenlik birimleri, bu yılın 27-29 Nisan tarihleri arasında da Beibu Körfezi'nde ortak devriye faaliyeti gerçekleştirmişti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.