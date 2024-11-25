DOLAR
34,57 -0,1%
EURO
36,31 -0,86%
ALTIN
2.972,93 1,1%
BITCOIN
3.408.237,75 -1,82%

Çin ve Vietnam Beibu Körfezi'nde Ortak Sahil Güvenlik Devriyesine Başladı

Çin ve Vietnam, Beibu Körfezi'nde ortak sahil güvenlik devriyesi gerçekleştiriyor. 2006'dan bu yana 28'inci devriye faaliyeti.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 12:47
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 12:47
Çin ve Vietnam Beibu Körfezi'nde Ortak Sahil Güvenlik Devriyesine Başladı

Çin ve Vietnam'dan Ortak Devriye Faaliyeti

Çin ve Vietnam sahil güvenlik birimleri, iki ülkenin kıyıdaş olduğu Beibu Körfezi'nde ortak devriye gerçekleştiriyor. Çin Sahil Güvenliği'nden yapılan açıklamaya göre, bir sahil güvenlik filosu, Vietnam Sahil Güvenliği ile işbirliği yapmak üzere bölgeye hareket etti.

Devriye Faaliyetinin Amacı

Bu devriye faaliyeti sırasında denizde kaçakçılıkla mücadele ve balıkçılık alanlarının düzenlenmesi konularında ortak talimler yapılacağı belirtildi. Ayrıca, tarafların denizlerdeki istikrarı koruma ve acil durumlara müdahale konularında birlikte çalışacakları kaydedildi.

Tarihi İşbirliği

Bu, iki ülkenin 2006'dan bu yana düzenlediği 28'inci ortak sahil güvenlik devriyesi olarak kayıtlara geçti. Çin ve Vietnam sahil güvenlik birimleri, bu yılın 27-29 Nisan tarihleri arasında da Beibu Körfezi'nde ortak devriye faaliyeti gerçekleştirmişti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Yüzbinlere derin bir oh çektirecek karar! Yeni af yasası Torba Yasa ile gelecek

Vatandaşın gözü 30 binde! Asgari ücret sonuçları şok edecek

Son 7 Günde Emlak Vergisi Muafiyeti ve İade İmkanları

Kabine’den haber var! Emeklisi, asgari ücretlisi bu zammı bekliyordu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayseri'de Kapalı 230 Mahalle Yolu Yeniden Ulaşıma Açıldı
2
İsrail Ordusu Dahiye'ye Üst Üste Hava Saldırıları Düzenledi
3
Denizli'de Tırın Çarptığı Çocuk Güvenlik Kamerasında Anbean İzlenildi
4
Yunanistan'da Kadına Yönelik Şiddet: Sınıfsal Ayrım Tanımıyor
5
Eski Fransa Başbakanı Villepin'den Netanyahu İçin UCM Çağrısı
6
NATO Genel Sekreteri Rutte, Erdoğan ile Buluşmayı Bekliyor
7
Türk Savunma Sanayisi'nden Dron Tehditlerine Karşı 'TUNÇ' Kalkanı

90 bin TL maaş ile her şehirde yeni personel alımı! O ihtiyaç gitgide büyüyor

Vergi Ödemeleri İçin Son Tarih: 2 Aralık! Gitmeyen yandı: Yüzde 43 artacak

Faizlerde fırtına esip gürlüyor! Ayda 20.000 TL ek maaş bağlanabiliyor

Kabine’den haber var! Emeklisi, asgari ücretlisi bu zammı bekliyordu

Son 7 Günde Emlak Vergisi Muafiyeti ve İade İmkanları

Cebinizi yakmayacak araba bulmak çok kolay! 2. el araç fiyatları da akıma uydu

Konut Kredilerinde Faiz İndirimleri: Yeni Taksitler Belirlendi!

Yüzbinlere derin bir oh çektirecek karar! Yeni af yasası Torba Yasa ile gelecek

%1.20 Faizle Ev Sahibi Olmanın Yeni İmkanı: İlk Evim Kampanyası

Vatandaşın gözü 30 binde! Asgari ücret sonuçları şok edecek

TCMB'nin Faiz Kararı: Mevduatlarda Düşüş Devam Ediyor!

TCMB işaret fişeğini yaktı! Faiz indirimi başlayacağı tarih ortaya çıktı