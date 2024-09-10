Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Çin, Yabancı Polisleri Eğiterek Küresel Güvenlik İşbirliğini Artırmayı Hedefliyor

Çin, 2024 yılında 3 bin yabancı polis memurunu eğiteceğini açıkladı. Küresel güvenlik işbirliğini artırmayı amaçlıyor.

Yayın Tarihi: 10.09.2024 20:46
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 20:46
Çin, Yabancı Polisleri Eğiterek Küresel Güvenlik İşbirliğini Artırmayı Hedefliyor

Çin, Yabancı Polis Eğitimi ile Küresel Güvenliği Güçlendirmeyi Amaçlıyor

Çin, önümüzdeki yıl dünya genelinde 3 bin yabancı polis memurunu eğiteceğini duyurdu. Bu adım, ülkenin küresel güvenlik alanındaki etkisini artırma ve uluslararası çıkarlarını koruma amacı taşıyor.

Küresel Kamu Güvenliği İşbirliği Forumu

Çin Kamu Güvenliği Bakanı Wang Xiaohong, Lianyungang kentinde düzenlenen Küresel Kamu Güvenliği İşbirliği Forumu'nda detayları paylaştı. Bakan Wang, yabancı devletlere polis danışmanları ve operasyon ekipleri göndereceklerini duyurdu.

Sınır Aşan Suçlarla Mücadele

Bakan Wang, gerçekleştirilecek eğitimlerin amacı hakkında, “Yabancı polislerin kanun koruma kapasitesinin arttırılması ve birlikte devriye ile soruşturma faaliyetleri ile sınır aşan suçların önlenmesi” açıklamasında bulundu.

Küresel Güvenlik Girişimi

Wang, Devlet Başkanı Xi Jinping'in 2022'de önerdiği Küresel Güvenlik Girişimi çerçevesinde tüm ülkelerle işbirliğine açık olduklarını vurguladı. "Küresel kamu güvenliği yönetim sisteminin daha adil ve etkili bir şekilde gelişmesini teşvik edeceğiz" diye ekledi.

Forumdan Ayrılan İttifaklar

Wang, forum sırasında Rusya, Myanmar, Malezya, Zambiya ve Nikaragua gibi ülkelerin güvenlik yetkilileriyle bir araya geldi. Bu toplantılarda özellikle telefon ve internet dolandırıcılığı ile uyuşturucu kaçakçılığı gibi uluslararası suçların önlenmesi için işbirliği yapılması planlanıyor.

Bu yılki foruma, "Değişen Koşullarda Kazan-Kazan İşbirliği: Küresel Kamu Güvenliği Topluluğunu İnşa Etmek" teması ile 122 ülkeden 2.100 yetkilinin katıldığı bildirildi.

İLGİLİ HABERLER

Pegasus'tan 323 TL'ye Uçuran Kampanya Fırsatı! Kampanya Detayları ve Seyahat Tarihleri

A101'de dev indirim! O tarihte giden 149 TL'ye alacak

ABB BUGSAŞ 195 Personel Alımı Yapacak: Tekniker, Teknisyen, Usta ve Pompacı Başvuru Şartları ve Detaylar

11 Eylül 2024 Çarşamba günlük burç yorumları! Aşk, sağlık, para ve iş falı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Eylül 2024 Evde Bakım Maaşı Yattı mı? Evde Bakım Maaşı Güncel Yatan İller Listesi ve Maaş Sorgulama Ekranı

ŞOK 11-17 Eylül 2024 Aktüel Kataloğu Yayınlandı! Fairy Bulaşık Kapsulü 577 TL'den 299 TL'ye Pınar Süzme Peynir 110 TL'den 70 TL'ye Düştü

Türk Hava Yolları Eylül Ayı için Yüksek Maaş ile Personel Alımı İlanları Yayımlandı: 7 Farklı Pozisyonda Personel Alınacak

ABB BUGSAŞ 195 Personel Alımı Yapacak: Tekniker, Teknisyen, Usta ve Pompacı Başvuru Şartları ve Detaylar

Pegasus'tan 323 TL'ye Uçuran Kampanya Fırsatı! Kampanya Detayları ve Seyahat Tarihleri

A101'de dev indirim! O tarihte giden 149 TL'ye alacak

11 Eylül 2024 Çarşamba günlük burç yorumları! Aşk, sağlık, para ve iş falı

Öğrencilere dev destek! Hesabına bakan her ay 2.000 TL'yi görecek

75.000 TL ödeme çıktı! Başvurana anında veriliyor

Garanti BBVA'dan O Kişilere Özel 8.000 TL Bonus Fırsatı!

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi! Kapılar aralandı

Emekliye 100.000 TL ödeme çıktı! Yüzde 25 ek ödeme de cabası!