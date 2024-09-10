Çin, Yabancı Polisleri Eğiterek Küresel Güvenlik İşbirliğini Artırmayı Hedefliyor

Çin, Yabancı Polis Eğitimi ile Küresel Güvenliği Güçlendirmeyi Amaçlıyor

Çin, önümüzdeki yıl dünya genelinde 3 bin yabancı polis memurunu eğiteceğini duyurdu. Bu adım, ülkenin küresel güvenlik alanındaki etkisini artırma ve uluslararası çıkarlarını koruma amacı taşıyor.

Küresel Kamu Güvenliği İşbirliği Forumu

Çin Kamu Güvenliği Bakanı Wang Xiaohong, Lianyungang kentinde düzenlenen Küresel Kamu Güvenliği İşbirliği Forumu'nda detayları paylaştı. Bakan Wang, yabancı devletlere polis danışmanları ve operasyon ekipleri göndereceklerini duyurdu.

Sınır Aşan Suçlarla Mücadele

Bakan Wang, gerçekleştirilecek eğitimlerin amacı hakkında, “Yabancı polislerin kanun koruma kapasitesinin arttırılması ve birlikte devriye ile soruşturma faaliyetleri ile sınır aşan suçların önlenmesi” açıklamasında bulundu.

Küresel Güvenlik Girişimi

Wang, Devlet Başkanı Xi Jinping'in 2022'de önerdiği Küresel Güvenlik Girişimi çerçevesinde tüm ülkelerle işbirliğine açık olduklarını vurguladı. "Küresel kamu güvenliği yönetim sisteminin daha adil ve etkili bir şekilde gelişmesini teşvik edeceğiz" diye ekledi.

Forumdan Ayrılan İttifaklar

Wang, forum sırasında Rusya, Myanmar, Malezya, Zambiya ve Nikaragua gibi ülkelerin güvenlik yetkilileriyle bir araya geldi. Bu toplantılarda özellikle telefon ve internet dolandırıcılığı ile uyuşturucu kaçakçılığı gibi uluslararası suçların önlenmesi için işbirliği yapılması planlanıyor.

Bu yılki foruma, "Değişen Koşullarda Kazan-Kazan İşbirliği: Küresel Kamu Güvenliği Topluluğunu İnşa Etmek" teması ile 122 ülkeden 2.100 yetkilinin katıldığı bildirildi.