Çin, Yapay Zeka İçin Su Altı Bilgisayar Ağı Geliştirdi

Çin, Yapay Zeka İçin Su Altı Bilgisayar Ağı Kurdu

Çin, yapay zeka eğitimi ve yoğun işlem kapasitesi gerektiren akıllı bilişim hizmetleri için su altı bilgisayar ağı geliştirdi. Ülkenin güneyindeki Haynan eyaletinin Lingşui Li Özerk İlçesi kıyısında bulunan su altı veri merkezine 2023 yılında eklenen yeni modül ile yüksek kapasiteli bir ağ faaliyete geçirildi.

400 Sunucudan Oluşan Yüksek Kapasiteli Ağ

Ağ, 400 sunucudan oluşuyor ve 30 bin son model oyun bilgisayarının işlemci gücüne sahip olduğu ifade ediliyor. Bu sistem, sıradan bir bilgisayarın bir yılda tamamlayabileceği hesaplamaları, sadece 1 saniyede gerçekleştirme yeteneğine sahip.

Yapay Zeka Uygulamaları İçin Önemli Destek

DeepSeek isimli Çinli şirket, bu su altı bilgisayar ağının yapay zeka uygulamasını çalıştırdığında saniyede 7 bin sorgu gerçekleştirebilecek kapasitede. Sistem, yapay zeka model eğitimi, sanayi simülasyonları, oyun geliştirme ve deniz araştırmaları gibi alanlarda kullanılmak üzere şu ana kadar 10 şirket tarafından başvurulmuş durumda.

Enerji Tasarrufu ve Verimlilik

Su altı sistemi, deniz suyunu doğal soğutucu olarak kullanarak, karadaki bilgisayar merkezlerine kıyasla büyük ölçüde enerji tasarrufu sağlıyor. Bu tür yüksek kapasiteli bilgisayar sistemlerinin soğutulması için gerekli olan enerji, karada havalandırma gibi yöntemlerle büyük elektrik tüketimine yol açabiliyor.

Yapay Zeka Rekabetinde Kritik Bir Adım

Bu yüksek kapasiteli bilgisayar ağları, yapay zeka araştırma, eğitim ve uygulamaları açısından son derece önemli. ABD, 500 milyar dolarlık "Stargate" projesi ile yapay zeka altyapısını geliştirme çabasındayken, Çin'in de kendi yapay zeka sistemlerini geliştirmek üzere altyapı yatırımlarını hızlandırması gerektiği vurgulanıyor.

Haynan Su Altı Veri Merkezi, Mart 2023'te faaliyete geçmiş ve bu alandaki dünyanın ilk ticari amaçlı projesi olma özelliğini taşımaktadır.