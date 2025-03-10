Çin, Yeni İletişim Test Uyduğunu Uzaya Fırlattı

Çin, İletişim Test Uydusunu Uzaya Gönderdi

Çin, iletişim teknolojisi testlerinde kullanılmak üzere geliştirdiği bir uyduyu uzaya fırlattı. Ülkenin resmi haber ajansı Xinhua tarafından aktarılan bilgilere göre, uydu "Long March-3B" taşıyıcı roketi ile Sıçuan eyaletindeki Şiçang Uydu Fırlatma Merkezi’nden başarıyla gönderildi.

Uydu, Yörüngesine Yerleşti

Gönderilen uydunun, planlanan yörünge konumuna yerleştiği bildirildi. Bu teknoloji, çok bantlı ve yüksek hızlı iletişim imkanlarının test edilmesi ve doğrulanması amacıyla kullanılacak.

Uzayda 562'nci Başarılı Fırlatma

Bu fırlatalış, Long March roketleri ile gerçekleştirilen 562'nci başarılı taşıma görevi olarak kaydedildi. Bu başarı, Çin'in uzay alanındaki hızla gelişen kabiliyetlerini bir kez daha gözler önüne seriyor.