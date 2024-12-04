Çin Yeni Yer Gözlem Uydusunu Uzaya Fırlattı: Hayşao-1

Çin, Yeni Yer Gözlem Uydusunu Fırlattı

Çin, Sentetik Açıklıklı Radarlar (SAR) ile donatılmış yeni bir yer gözlem uydusunu uzaya gönderdi. CGTN tarafından bildirilen habere göre, Hayşao-1 adlı uydu, Kuaycou 1A roketiyle Siçuan eyaletindeki Şiçang Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

Başarılı Fırlatma ve İşlevsellik

Fırlatışın ardından, uydu planlanan yörünge konumuna yerleşti. Bu fırlatma, Kuaycou 1A roketinin 28'inci başarılı taşıma görevini temsil ediyor. SAR ile donatılan uydular, yeryüzüne ilettiği L-bandı elektromanyetik dalgaların yansılarını algılayarak detaylı yer gözlemleri yapabilme yeteneğine sahip.